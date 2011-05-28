هزینه شرکت در مرحله دوم کنکور دکتری!/ جدول نرخهای متفاوت دانشگاهها

به گزارش خبرنگارمهر، در اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری سال 90 که در پایگاه اینترنتی برخی دانشگاهها درج شده است، مبلغی به عنوان هزینه مصاحبه شفاهی از پذیرفته شدگان مرحله نخست کنکور دکتری در نظر گرفته شده است که داوطلبان باید این مبلغ را به شماره حساب اختصاصی دانشگاه مورد پذیرش خود واریز کنند.

برخی از دانشگاههای مجری دوره دکتری برای سال تحصیلی 91-90، دستورالعمل این مبلغ دریافتی را از سوی سازمان سنجش و برخی دانشگاهها براساس بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کردند.

بر اساس اعلام دانشگاهها آنچه وزارت علوم نعیین کرده 10 هزار تومان است که البته مسئولان وزارت علوم این رقم را نهایی نمی دانند.

در این میان، دانشگاههایی مانند تهران،‌ صنعتی امیرکبیر و سمنان اقدام به دریافت مبلغی حتی بیش از 10 هزارتومان خواهند کرد به طوریکه پذیرفته شدگان مرحله نخست کنکور دکتری سال 90 باید برای دانشگاه تهران مبلغ 50 هزار تومان، برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبلغ 25 هزارتومان و برای دانشگاه سمنان 20 هزار تومان پرداخت کنند تا به حساب درآمدهای اختصاصی این دانشگاهها واریز شود.

برخی دانشگاههای دریافت کننده هزینه مصاحبه شفاهی کنکور دکتری