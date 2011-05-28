وادا عملکرد یک ساله نادو ایران را تائید کرد/ ارسال نمونه کار به سایر کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد یک سال گذشته ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ایران در هشتمین نشست آسیا - اقیانوسیه نادوهای 42 کشور ارئه شد و توسط نمایندگان آژانس بین‎المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) و اعضای هیئت رئیسه آسیا - اقیانوسیه تائید شد.

این نشست هفته گذشته در ریاض عربستان برگزار شد. لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، نماینده کشورمان در این نشست بود که ضمن ارائه گزارش آماری از فعالیت‌های نادو و نتایج به دست آمده طی یک سال گذشته، به تشریح چگونگی فعالیت‎های انجام شده و برنامه‎های آینده پرداخت.

لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: در این نشست نمونه‎ای از مراحل فعالیت‎های انجام شده در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران و چگونگی انجام آنها تکثیر و دراختیار نمایندگان برخی از کشورهای شرکت کننده قرار گرفت تا عملکرد نادو ایران به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار بگیرد.