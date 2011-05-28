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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

در نشست ریاض/

وادا عملکرد یک ساله نادو ایران را تائید کرد/ ارسال نمونه کار به سایر کشورها

وادا عملکرد یک ساله نادو ایران را تائید کرد/ ارسال نمونه کار به سایر کشورها

آژانس بین‎المللی مبارزه با دوپینگ ضمن تائید عملکرد یک سال گذشته ایران در زمینه مبارزه با دوپینگ، بر الگوبرداری از چگونگی عملکرد نادو کشورمان توسط برخی کشورهای آسیایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد یک سال گذشته ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ایران در هشتمین نشست آسیا - اقیانوسیه نادوهای 42 کشور ارئه شد و توسط نمایندگان آژانس بین‎المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) و اعضای هیئت رئیسه آسیا - اقیانوسیه تائید شد.

این نشست هفته گذشته در ریاض عربستان برگزار شد. لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، نماینده کشورمان در این نشست بود که ضمن ارائه گزارش آماری از فعالیت‌های نادو و نتایج به دست آمده طی یک سال گذشته، به تشریح چگونگی فعالیت‎های انجام شده و برنامه‎های آینده پرداخت.

لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: در این نشست نمونه‎ای از مراحل فعالیت‎های انجام شده در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران و چگونگی انجام آنها تکثیر و دراختیار نمایندگان برخی از کشورهای شرکت کننده قرار گرفت تا عملکرد نادو ایران به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار بگیرد.

کد مطلب 1322378

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