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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

فراخوان ششمین جشنواره تئاتر خیابانی منتشر شد

فراخوان ششمین جشنواره تئاتر خیابانی منتشر شد

فراخوان ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان در سه بخش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مهرماه امسال در استان کردستان برگزار می‌شود.

این جشنواره شامل سه بخش مسابقه، نمایش‌های آیینی و بومی محلی و کارگاه‌های آموزشی است که مهلت ارسال آثار در همه بخش‌ها برای هنرمندان تهرانی تا 10 تیرماه و برای هنرمندان شهرستانی تا 15 مردادماه در نظر گرفته شده است.
 
موضوع جشنواره نیز آزاد است اما نمایش‌هایی که با شیوه و نگاهی نو به فرهنگ ایرانی و اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، روابط سالم اجتماعی، مضرات دخانیات و خطرات و تهدیدهای بیگانگان بپردازد، در اولویت انتخاب خواهند بود.
 
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در این جشنواره می‌توانند به سایت ایران تئاتر به نشانی www.theater.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1322380

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