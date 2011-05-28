فراخوان ششمین جشنواره تئاتر خیابانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مهرماه امسال در استان کردستان برگزار می‌شود.

این جشنواره شامل سه بخش مسابقه، نمایش‌های آیینی و بومی محلی و کارگاه‌های آموزشی است که مهلت ارسال آثار در همه بخش‌ها برای هنرمندان تهرانی تا 10 تیرماه و برای هنرمندان شهرستانی تا 15 مردادماه در نظر گرفته شده است.

موضوع جشنواره نیز آزاد است اما نمایش‌هایی که با شیوه و نگاهی نو به فرهنگ ایرانی و اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، روابط سالم اجتماعی، مضرات دخانیات و خطرات و تهدیدهای بیگانگان بپردازد، در اولویت انتخاب خواهند بود.