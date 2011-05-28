نمایشگاه بزرگ صنایع دستی و سوغات کشور در البرز گشایش یافت

علی قاسمپور با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندیهای استانهای مختف کشور در حوزه صنایع دستی و همچنین آشنایی اقوام مختلف با فرهنگ قومیتها به مدت یک هفته در کرج برپا می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه با ایجاد 80 غرفه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع هنرمندان به ارائه و فروش اجناس و سوغات استانهای خود اقدام می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه این شهرستان نمادی از ایران کوچک است، یادآورشد: کرج که به فرموده مقام معظم رهبری تحت عنوان ایران کوچک شناخته می شود دارای قومیتهای مختلفی است که می توان با بهره گیری از این فرصت مناسب نسبت به معرفی و شناخت آداب و سنن و همچنین آشنایی با سوغات و صنایع دستی مردم سراسر کشور استفاده کرد.

قاسمپور تصریح کرد: حضور استانهای مختلفی همچون آذربایجان غربی، یزد، تبریز، کرمانشاه، کرمان، اصفهان، اردبیل، همدان، بوشهر، زنجان، قم، چهارمحال بختیاری، مازندران، گیلان و خوزستان امکان بسیار مناسبی را در این نمایشگاه بوجود آورده است تا مردم بتوانند از محصولات عرضه شده در این نمایشگاه استفاده کنند.

این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی، هنری شهرداری کرج، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بازرگانی استان البرز، سازمان پارکهای شهرداری کرج و همچنین شرکت تعاونی دوقلوها از هفتم تا 13 خرداد ماه سال جاری در چهارصد دستگاه کرج برپاست.