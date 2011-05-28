نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور و ماشین آلات و تجهیزات وابسته 10 استان کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه با هدف ارائه توانمندیهای کشاورزی و دامپروری، نهاده های کشاورزی، انواع گلهای زینتی، تجهیزات گلخانه ای و ادوات باغبانی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کرمان، اصفهان، تهران، البرز، گلستان، مازندران و خراسان رضوی در 34 غرفه در معرض دید عموم به ویژه کشاورزان و تولید کنندگان بخش دام و طیور برپا شده است.

انواع دستگاههای پیشرفته تولید دان مرغ و ماهی، شیر دوشی های مکانیزه، سیستمهای تهویه و سیستم های گرمازار، مه پاشها و دنباله بندهای کشاورزی نیز در این نمایشگاه تا نهم خرداد ماه سالجاری در معرض دید عموم گذاشته شده است .

کشاورزی، محور رشد اقتصادی در آذربایجان غربی

ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری های انجام گرفته در بخش کشاورزی آذربایجان غربی، سبب شده که این بخش به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی این استان تلقی شود.

آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتاراراضی قابل کشت است که ازاین میزان ، 800 هزارهکتارزیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی است.

براساس آمارهای موجود، متوسط بارندگی دردراز مدت درآذربایجان غربی 380 میلیمتردر سال است و پتانسیل آبی استان بیش از 18.8 میلیارد مترمکعب می باشد که ازاین میزان 14.3 میلیارد مترمکعب سهم نزولات آسمانی، دو میلیارد مترمکعب ورودی ازاستانهای مجاور و 2.5 میلیارد مترمکعب نیز ذخیره آبهای زیر زمینی استان است.

درحال حاضر 329 هزار و 490 نفر در بخش کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند که 114 هزار و617 نفرآن را عشایر تشکیل می دهند.

مساحت مراتع آذربایجان غربی 2.5 میلیون هکتار و مساحت جنگل های استان نیز 17 هزار و 400 هکتاراست و بیش از9 میلیون واحد دامی دراستان وجود دارد.

درآذربایجان غربی، یک هزارو700 تشکل تولیدی، خدماتی و مشاوره ای فعال است که در این تشکل ها حدود 457 هزار و 817 نفر عضویت دارند.

آذربایجان غربی با 2.3 درصد مساحت کل کشور، 5.6 درصد از تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده و رتبه ششم تولیدات کشاورزی را در کشور داراست.

این استان دارای مزیت های زیادی در بخش کشاورزی است که همجواری با سه کشور خارجی، وجود مجتمع های تولیدی، امکان تولید محصولات ارگانیک و گلخانه ای، تنوع کشت 46 نوع محصولات زراعی و باغی، نیروی انسانی تحصیل کرده و مزیت بالا در صادرات و ارزآوری از مهم ترین آنها به شمار می رود.

کل اراضی قابل کشت استان یک میلیون هکتاراست که ازاین میزان 722 هزار و 385 هکتارزیرکشت محصولات زراعی و مابقی زیرکشت محصولات باغی است.

همچنین 19 هزار و527 هکتارازاراضی استان زیرکشت زراعت چوب است که آذربایجان غربی، دومین رتبه را به لحاظ تولید چوب سرپا در کشور دارد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آذربایجان غربی، افزایش راندمان تولید، پایداری در تولید، اصلاح الگوی بهره برداری از آب مصرفی در بخش کشاورزی، اجرای طرح بانک جغرافیایی کشاورزی و صدور شناسنامه های جدید کشاورزان به عنوان پایه برنامه ریزی، اجرای طرح ملی اصلاح الگوی کشت، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، توسعه کشت های گلخانه ای از مهم ترین جهت گیری هایی است که در استان در حوزه تولیدات زراعی باید مورد توجه قرارگیرد.

ارتقا بهره وری در واحدهای تولیدی، حفظ ذخایر ژنتیکی دام و طیور، افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، تامین امنیت غذایی مردم از طریق تامین پروتئین حیوانی نیز مواردی است که باید در بخش دام و طیور مورد توجه قرار گیرد.

در بخش آب و خاک آذربایجان غربی نیز ضروری است تا راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی آبی مورد توجه قرار گیرد و در راستای حفظ، احیا و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک اقدامات اساسی صورت گیرد.