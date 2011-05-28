جامعه مدنی پیش از یونان در خاورمیانه سابقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی توسلی استاد دانشگاه تهران و نخستین رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در مراسم آغاز به کار همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر که صبح شنبه 7 خرداد در مرکز گنجینه اسناد ملی ایران آغاز به کار کرد در مورد شکل گیری مفهوم جامعه مدنی در اندیشه صاحبنظران مسلمان در خاورمیانه صحبت کرد.

وی جامعه شناسی را امری جهانی خواند و گفت: جامعه شناسی به مانند علوم طبیعی امری طبیعی است با این تفاوت که مسائل جامعه شناسی خیلی پیچیده تر، نسبی تر و تغییرات آن شدیدتر از علوم طبیعی است.

دکتر توسلی با اشاره به سخنان مایکل بوربی در مورد لزوم ایجاد جامعه مدنی جهانی تأکید کرد: البته قبل از اینکه به شهروند جهانی و جامعه مدنی جهانی برسیم باید یک جامعه شناسی جهانی داشته باشیم. آیا در جامعه مدنی جهانی که نیاز است افراد در جهان به طور یکسان شهروند جهانی باشند و در سطح جهان همان ویژگیها و ارزشهایی که برای یک آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و ... قائل می شوند برای جهان سوم هم قائل می شوند؟ من فکر می کنم ما از آن مرحله بسیار دور هستیم.

استاد دانشگاه تهران افزود: در جامعه شناسی بیشتر بحثها کلی و ساختاری است و بیشتر جنبه مجرد دارد تا واقعی. فرد در یک نظام کلی در جهان در حال حرکت له می شود و البته له شده است و فرد و فردیت خود را از بین رفته می بیند و نمی تواند اظهار وجود کند و این اشکال به خود جامعه شناسان بر می گردد که آنها همواره جمع را فراتر از فرد دانسته اند و روح جمعی را بیان کردند که افراد دیگر جایی در آن ندارند. مگر جامعه شناسی بین سوژه جهانی و جامعه مدنی و جامعه شناسی گلوبال یک تلفیق و هم آوایی ایجاد کند در غیر این صورت حقایق محلی و منطقه ای بی ارزش یا فراموش می شود. به همین دلیل معتقد است جامعه شناسی از ابتدا جهانی بوده اما در عمل به هدف خود نرسیده است.

دکتر توسلی افزود: مفاهیم، نظریات و روشها می تواند جهانی باشد و باید چنین تطبیقی در جامعه شناسی در نظر گرفته شود. جامعه شناسی تطبیقی پیشرفت نکرده و شاید با گلوکازیشن (تلفیق جامعه جهانی و محلی) بتوان به آن دست یافت.

اولین رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به حوادث اخیر خاورمیانه گفت: ما دیدیم که موج یک جنبش در یک کشور به آسانی در سطح دیگر کشورها منتقل می شود و دولتهایی که بیشتر به نام جمهوری هستند به نوعی رفتار می کنند که در نهایت در برابر توده مردم قرار می گیرند. نبود جامعه مدنی در این کشورها و نیز عدم پیشرفت بر ایجاد این حوادث تأثیرگذار بوده است و موجب شده به جای حل مسائل در سطح خرد و حل آن در یک فضای مدنی به شورشهای سراسری بینجامد و حرکت به سوی جامعه مدنی می تواند هم به دولتها، هم به مردم و هم به آینده جهانی کمک کند.

وی با اشاره به گفته دورکین که هدف جامعه مدنی را انسجام اجتماعی می خواند گفت: تعاریف در مورد جامعه مدنی زیاد است و تناقض هم زیاد. به همین دلیل گاهی تعاریف یکدیگر را نقض می کنند.

دکتر توسلی با اشاره به تعاریف گوناگون جامعه مدنی از دیدگاه متفکران غربی گفت: مدل جامعه مدنی، خانواده بوده است. برخی صاحبنظران جامعه مدنی را دولت می دانند و برخی آن را در مقابل دولت می خوانند. من آن را ضربه گیر دولت دانسته که از سوی دولت به رسمیت شناخته می شود.

استاد جامع شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه انسان مدنی بطور طبیعی و ذاتی اجتماعی است، افزود: اینطور نیست که جامعه مدنی از جان لاک شروع شده باشد بلکه جامعه مدنی از قدیمی ترین پدیده های جهانی است. طبق نظریات مورخان و باستان شناسان در سومر در منطقه خاورمیانه از 6 هزار سال پیش دولتهای زیادی بودند که حکومت مدنی را در منطقه خاورمیانه پیاده کره اند و شهر با مجمع عمومی اداره می شد.

دکتر توسلی از منشور کوروش بعنوان یکی از مصادیق وجود جامعه مدنی در خاورمیانه یاد کرد و افزود: در این منشور تمامی گروهها و اقشار تحت حفاظت قرار گرفته و حقوق بشر و حقوق مدنی در آن مطرح شده است. با وقوع اسلام نیز ما منشور مدینه را که یک قانون اساسی است می بینیم. در آن قانون حقوق تمام گروههای مذهبی و قومی به رسمیت شناخته شده است. در واقع این منشور قراردادی است که پیامبر (ص) برای آرامش تمام گروههای ساکن مکه که حتی مسلمان هم نبودند آن را نوشتند.

وی مطالعات اسلامی از جمله کتب فارابی را از مصادیق توجه به جامعه مدنی در جوامع اسلامی دانست و گفت: البته این مباحث قابل تطبیق با آنچه که در عصر مدرن در جوامع اروپایی اتفاق افتاد نیست چون خصلت عصر مدرن به شکل سیستمی و عملی تعریف شده است. اما با این وجود تأکید دارم جامعه مدنی در کشورهای خاورمیانه زمینه دارد و شکل گیری آن در کشورهای اسلامی به ویژه ایران در اواخر قرن 19 و بعد از اینکه در اروپا جامعه مدنی و دموکراسی شکل گرفت در کشورهای شرقی و خاورمیانه نیز جنب و جوش هایی برای خروج از استبداد شکل گرفت و من بحث اینکه برخی استبداد آسیایی را مخصوص آسیا می دانند قبول ندارم چون بر اساس آثار و گفته های خود متفکران اروپایی استبداد در همه جا بوده است.

وی با یادآوری تلاشهای سید جمال الدین اسدآبادی، رشید رضا، کواکبی و ...برای تحقق جامعه مدنی در خاورمیانه گفت: آنها وقتی دیدند در قاهره امکان فعالیت ندارند به پاریس رفته و در آنجا مجله عروة الوثقی را به زبان عربی در آوردند و آن را به کشورهای اسلامی فرستادند و در کنار آن شروع به نگارش کتابهای مختلفی در این زمینه کردند که مجموعه تلاش ها و آثار آنها بعدها موجب حرکتهای مدنی در خاورمیانه شد و باید گفت که در آن زمان بسیاری از کشورها مستعمره بودند و آنها در این شرایط فعالیت کرده و توانستند زمینه ساز جنبشهای برجسته ای در خاورمیانه باشند.

دکتر توسلی ایجاد جامعه مدنی در اروپا را حاصل تلاش 100 ساله دانست و گفت: ما عقب نبودیم بلکه عقب نگه داشته شدیم در یک جامعه شناسی باید ابتدا نابرابریهای جهانی را در نظر گرفت و یک سوژه جهانی و فرد جهانی که سیتزن جهانی باشد باید همان حقوق اروپایی را در جهان برای او ایجاد کرد تا بتوانیم بگوییم که جامعه شناسی جهانی داریم.