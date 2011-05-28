هادی بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرح جامع گردشگری استان البرز خبر داد.
معاون سرمایهگذاری و طرحهای اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این طرح جامع گردشگری توجه ویژهای به حوزه آبریز رودخانههای کرج(جاده چالوس) و طالقان میشود.
به گفته بابازاده ساخت و سازهایی که در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری در این دو حوزه صورت میگیرد، با مخالفت اداره کل راه و ترابری استان البرز و امور آب شهرستان کرج مواجه میشود.
وی ادامه داد: امور آب شهرستان کرج بر این باور است که این اداره کل نباید ساخت و سازهایی در حریم کمی و کیفی رودخانه انجام دهد.
بابازاده با تأکید بر اینکه حریم کمی رودخانه 10 متر و حریم کیفی آن 150 متر اعلام شده، ادامه داد: با تدوین طرح جامع گردشگری و با ورود و همکاری تمامی دستگاههای دولتی درصدد هستیم این موانع را از سر راه برداریم.
معاون سرمایهگذاری و طرحهای استان البرز توسعه گردشگری این استان را منوط به ایجاد زیرساختها در این منطقه دانست و تأکید کرد: بر این اساس ما تمامی تلاش خود را برای ساماندهی و توسعه گردشگری جاده چالوس انجام میدهیم.
وی حوزه آبریز رودخانه طالقان را از دیگر فضاهای بینظیر برای توسعه گردشگری عنوان کرد و گفت: جاذبههای طبیعی و تاریخی بسیاری در این منطقه وجود دارد.
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