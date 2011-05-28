هادی بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرح جامع گردشگری استان البرز خبر داد.

معاون سرمایه‏گذاری و طرح‏های اداره کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این طرح جامع گردشگری توجه ویژه‏ای به حوزه آبریز رودخانه‏های کرج(جاده چالوس) و طالقان می‏شود.

به گفته بابازاده ساخت و سازهایی که در راستای توسعه زیرساخت‏های گردشگری در این دو حوزه صورت می‏گیرد، با مخالفت اداره کل راه و ترابری استان البرز و امور آب شهرستان کرج مواجه می‏شود.

وی ادامه داد: امور آب شهرستان کرج بر این باور است که این اداره کل نباید ساخت و سازهایی در حریم کمی و کیفی رودخانه انجام دهد.

بابازاده با تأکید بر اینکه حریم کمی رودخانه 10 متر و حریم کیفی آن 150 متر اعلام شده، ادامه داد: با تدوین طرح جامع گردشگری و با ورود و همکاری تمامی دستگاه‏های دولتی درصدد هستیم این موانع را از سر راه برداریم.

معاون سرمایه‏گذاری و طرح‏های استان البرز توسعه گردشگری این استان را منوط به ایجاد زیرساخت‏ها در این منطقه دانست و تأکید کرد: بر این اساس ما تمامی تلاش خود را برای ساماندهی و توسعه گردشگری جاده چالوس انجام می‏دهیم.

وی حوزه آبریز رودخانه طالقان را از دیگر فضاهای بی‏نظیر برای توسعه گردشگری عنوان کرد و گفت: جاذبه‏های طبیعی و تاریخی بسیاری در این منطقه وجود دارد.