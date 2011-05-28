قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر یازدهم اعلام شد/ سقف همان 350 میلیون!

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فصل نقل و انتقالات لیگ یازدهم پس از فینال جام حذفی و از روز 19 خرداد آغاز خواهد شد اظهار داشت: قوانین نقل و انتقالات برای لیگ یازدهم نسبت به فصل قبل بدون تغییر خواهد بود و این موضوع را به اطلاع باشگاه ها نیز رسانده ایم.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص این قانون که بازیکنان تیم های سقوط کرده به لیگ دسته اول، لیگ برتری محسوب می شوند یا نه، گفت: این قانون تغییری نکرده و بازیکنان سه تیم پاس همدان، پیکان قزوین و استیل آذین جزو بازیکنان سهمیه لیگ برتری محسوب می‌شوند و هر باشگاه نیز مجاز به استفاده از 6 بازیکن لیگ برتری خواهد بود.

وی همچنین در خصوص قانون منع استفاده از دروازه بان خارجی از سوی تیم های لیگ برتری اظهار داشت: پس از بحرانی که تیم های ملی ما در پست دروازه بانی با آن روبرو بودند، قانون ممنوعیت بکارگیری دروازه بانان خارجی در لیگ برتر اعمال شد و در طول سه فصل گذشته این قانون در لیگ برتر به اجرا درآمد و در فصل آینده نیز اعمال خواهد شد.

محمدی با تاکید دوباره بر رعایت سقف 350 میلیون تومان برای قرارداد مربیان و بازیکنان لیگ برتری به باشگاه‌ها هشدار داد که در تنظیم قراردادها دقت کافی داشته باشند و از تنظیم قراردادهای صوری خودداری کنند چرا که سازمان لیگ با هرگونه تخلفی در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد و بازیکنانی که سقف تعیین شده را رعایت نکنند با محرومیت یکساله روبرو خواهند شد.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین در خصوص ارزیابی خود از بازدید ناظران AFC از تیم‌های لیگ برتر ایران گفت: به نظر من با وجود اینکه برخی باشگاه های شهرستانی لیگ با مشکلاتی در زمینه ورزشگاه ها و امکانات سخت افزاری روبرو بودند ولی در مجموع تاکنون ارزیابی ناظران AFC از لیگ برتر ایران مثبت بوده با این همه امیدواریم تا با افزایش امتیازات بازرسان AFC از باشگاه‌های لیگ برتری چهار سهمیه خود را در لیگ قهرمانان آسیا تکرار کنیم.