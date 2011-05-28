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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

آیت الله نورمفیدی:

جذابیتهای گردشگری گلستان بالقوه مانده است

جذابیتهای گردشگری گلستان بالقوه مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به جذابیتهای استان گفت: استان جذابیتهای گردشگری بی‌نظیری دارد که بالقوه مانده و هنوز به طور کامل به فعلیت نرسیده است و باید این جذابیتها به منصه ظهور برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مسئولان میراث فرهنگی استان افزود:  به فعالیت درآمدن این جذابیتها، موجبات توسعه پایدار را در این استان فراهم می آورد.

وی از جذابیت های گردشگری آشوراده به عنوان سکوی پیشرفت این استان یاد کرد و گفت: این جزیره با جذابیتهای خاص گردشگری که دارد به یک معنا برتر از جزیره کیش بوده و شایسته توجهات ویژه است.
 
آیت الله نورمفیدی بیان کرد: سرمایه گذاری در این جزیره، زمینه‌های لازم جهت توسعه و رونق استان را ایجاد می کند.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به اهمیت و ضرورت حفظ و احیای جهانی مواریث تاریخی این استان، گفت: بازسازی و احیای این آثار، روند توسعه پایدار این استان را تسریع می بخشد.
 
وی جذابیت های آثاری چون گنبدقابوس که در آستانه ثبت جهانی است، دیوار تاریخی گرگان و شهرتاریخی جرجان در این استان اشاره کرد.
کد مطلب 1322397

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