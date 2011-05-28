کسب رتبه برتر جشنواره تئاتر دانشجویی از سوی نمایش "سالواتوره"

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین دوره برپایی جشنواره تئاتر کشوری، نمایش سالواتوره به کارگردانی و نویسندگی اصغر گروسی توانست دریافت جایزه اول نویسندگی و بازیگری را کسب کند.

نمایش سالواتوره به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ساوجبلاغ برگزار شد ضمن اینکه این نمایش توانست با گروه "هرمس" به چهاردهمین دوره برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویی کشور راه یابد.

این اثر نمایشی در چند اپیزود مجزا به اجرا درآمده که سالواتوره یکی از این بخشهاست و دو اپیزود دیگر آن تماشاخانه کاج و کلئوپاترا بوده است.

همچنین در متن این اثر از شخصیتهای اسطوره ای همچون رستم، سهراب و جلیوس سزار و ... استفاده شده است.

فضاهای سنتی در این کار به فضاهای تئاتر مدرن نزدیک شده است

در این کار، فضاهای سنتی و آیینی نمایشهای ایرانی به فضاهای تئاتر مدرن نزدیک شده ضمن اینکه در این زمینه از موسیقی سنتی، شبه تعزیه و تئاتر سنتی ایران و... نیز بهره گرفته شده است.

جواد اسماعیلی، حمیدرضا معدن کن و سیدحسن حسینی در این نمایش ایفای نقش پرداخته اند.



تئاتر سالواتوره کاری از گروه هرمس در چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی ایران که از تاریخ 23 لغایت 30 اردیبهشت ماه امسال در تهران برپا بود و چهار اجرا در سالن محراب، خانه هنرمندان و محوطه تئاتر شهر داشت.

اصغر گروسی توانست مقام اول را کسب کند

در بخش نویسندگی، اصغر گروسی توانست مقام اول را کسب کند ضمن اینکه حمیدرضا معدن کن نیز به عنوان بازیگر این نمایش اول شد.