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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در ارومیه برگزار می شود

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برپایی نخستین نمایشگاه کتاب تخصصی کودک و نوجوان طی خرداد ماه سال جاری در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی صبح شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده این اداره کل طی امسال نمایشگاه های تخصصی در زمینه ها و موضوعات مختلف از جمله نمایشگاه تخصصی کتب دانشگاهی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه تخصصی کودک پنج هزار عنوان کتاب با موضوع کودک و نوجوان به همراه اجرای برنامه های جنبی مختلف، در معرض بازدید عموم علاقمندان قرار خواهد گرفت، بیان کرد: این نمایشگاه با مشارکت کانون پرورش فکری و نوجوانان، آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه ها عمومی آذربایجان غربی برپا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: نخستین نمایشگاه کتاب تخصصی کودک و نوجوان از 25 خرداد ماه جاری به مدت یک هفته در محل ساختمان نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

کد مطلب 1322401

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