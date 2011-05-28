800 هکتار از باغات میوه شهرستان اهر آسیب دید

آیت عبادپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اثر این حادثه به باغات روستائیان این شهرستان بیش از 52 میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی همچنین از خسارات وارده بر اثر بارش تگرگ به مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد و افزود: دراثر این حادثه غیر مترقبه بیش از پنج هزار هکتار از مزارع گندم، جو، علوفه، چغدر قند خسارت وارد شده که میزان خسارات وارده از سوی کارشناسان ذیربط در دست بررسی است.

مدیر جهاد کشاورزی اهر میزان تولید سالانه میوه های سردرختی شهرستان را بالغ بر یک 140 هزار تن اعلام کرد و از مسئولین دست اندرکار خواست به نحو ممکن با تمهیدات ویژه به یاری آسیب دیدگان این حادثه بشتابند.

عبادپور گفت: شهرستان اهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی از توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای از نظر منابع، مزیت‌های نسبی و تولید محصولات کشاورزی برخوردار است.

وی ادامه داد: وجود 107 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی، با تعداد 12 هزار و 737 بهره‌بردار کشاورزی در این شهرستان است که در سایه تلاش‌های بی‌شائبه کشاورزان و با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی سالانه بالغ بر 230 هزار تن انواع محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و شیلات تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: گفت: از کل اراضی شهرستان سالانه 62 هزار هکتار زیر کشت می‌رود که 13 درصد آن به صورت آبی و نیمه آبی و 87 درصد دیم است که از عمده محصولات تولیدی شهرستان را می‌توان به گندم، جو، علوفه، انواع سبزیجات، لوبیا چیتی، نخود، عدس، سیب، هلو، زردآلو، گیلاس، انار، زغال اخته، سماق، گردو اشاره کرد.

شهرستان اهر با مساحت سه هزار و 73 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان کلیبر، از غرب به شهرستان ورزقان، از جنوب به شهرستان هریس و از شرق به شهرستان مشگین‌شهر در استان اردبیل محدود است.