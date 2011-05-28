هفتمین فصل کاوش محوطه تاریخی "شادیاخ" آغاز شد

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: هیئت کاوش، این محوطه را سه کارشناس باستان‌شناسی، یک کارشناس نقشه‌برداری، دو طراح، یک عکاس و دو دانشجوی باستان‌شناسی همراهی می‌کنند.

وی بیان داشت: هدف اولیه از این اقدام هماهنگی کاوش‌‌های سال‌های قبل، همچنین بررسی اشیاء، آثار و شواهد باستان‌‌شناختی فضاهای معماری ضلع شمالی حصار و به خصوص تشخیص فضای معماری ضلع ورودی کوشک مجاور دروازه شادیاخ مدنظر است.

وی تصریح کرد: امکان اجرایی شدن طرح ساماندهی و تبدیل آن به سایت موزه از دیگر اهداف این برنامه است.

مکرمی‌فر اظهار داشت: ماحصل این فعالیت‌ها انبوهی از مواد و یافته‌های تاریخی و فرهنگی باستان‌شناسی نیشابور است.

وی اضافه کرد: این یافته‌ها توانسته گوشه‌ای از فرهنگ، تمدن و مجموعه‌ای از اطلاعات باستان‌شناسی را فرا روی محققان قرار دهد.

مدیرپایگاه میراث‌فرهنگی نیشابور با بیان اینکه براساس متون تاریخی سکونت در محوطه شادیاخ از اوایل قرن سوم هجری قمری با استقرار عبدالله بن طاهر آغاز شده، گفت: استقرار در این محوطه به مدت پنج قرن بدون وقفه ادامه یافته و تا حمله مغول حاکم‌ نیشابور و پایتخت خراسان بزرگ بوده است.

