هفتمین فصل کاوش محوطه تاریخی "شادیاخ" آغاز شد

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: هیئت کاوش، این محوطه را سه کارشناس باستانشناسی، یک کارشناس نقشهبرداری، دو طراح، یک عکاس و دو دانشجوی باستانشناسی همراهی میکنند.
وی بیان داشت: هدف اولیه از این اقدام هماهنگی کاوشهای سالهای قبل، همچنین بررسی اشیاء، آثار و شواهد باستانشناختی فضاهای معماری ضلع شمالی حصار و به خصوص تشخیص فضای معماری ضلع ورودی کوشک مجاور دروازه شادیاخ مدنظر است.
وی تصریح کرد: امکان اجرایی شدن طرح ساماندهی و تبدیل آن به سایت موزه از دیگر اهداف این برنامه است.
مکرمیفر اظهار داشت: ماحصل این فعالیتها انبوهی از مواد و یافتههای تاریخی و فرهنگی باستانشناسی نیشابور است.
وی اضافه کرد: این یافتهها توانسته گوشهای از فرهنگ، تمدن و مجموعهای از اطلاعات باستانشناسی را فرا روی محققان قرار دهد.
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