دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در میبد راه اندازی شد

بیژن مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با توجه به پذیرش دانشجو و ارائه خدمات مالی آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به طور رسمی به تصویب رسید.

وی بیان داشت: این دانشکده با تصویب مدیرکل دفتر تشکیلات و روشها همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

مقصودلو عنوان کرد: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی ارشد محیط زیست در گرایش آلودگی محیط زیست، زراعت و آبخیزداری همچنین کارشناسی ‌های محیط زیست، تولیدات گیاهی، زراعت و اصلاح و نباتات و مرتع و آبخیزداری و مهندسی تکنولوژی آب در گرایش آب‌های زیرزمینی دانشجو می ‌پذیرد.

وی یادآور شد: این دانشکده در مسیر توسعه کمی و کیفی مورد انتظار در مقاطع و گرایشهای مختلف تحصیلی قرار دارد.

مقصودلو بیان داشت: تاسیس و راه‌ اندازی پژوهشکده‌ ای با عنوان پژوهشکده علوم و مهندسی مناطق خشک نیز در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد قرار دارد.