مشکلات زیادی در بخش فرهنگی جامعه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکراصفهانی در سفر به شهرستان سمیرم و در جمع مردم و مسئولان این شهرستان جنوبی استان اصفهان با تاکید بر اینکه هویت فرهنگی کشور باید حفظ شود، افزود: رفع مشکلات فرهنگی کشور در گرو حفظ اصالت واقعی انسان‌ها است.

وی با اشاره به ضرورت ارائه طرحی در راستای حفظ اصالت عشایر، اظهار داشت: تمامی مسئولان باید در راستای حفظ اصالت و هویت عشایر استان طرح جامعی ارائه کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به افزایش فعالیت‌های فرهنگی در سال‌ جاری در اصفهان تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم سال ‌جاری در اصفهان، اختصاص اعتبارات ویژه جدای از اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته به اصفهان محسوب می‌شود که گام مهمی برای توسعه فرهنگ در این استان برداشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین شیوه زیست در مناطقی مانند مناطق عشایری قابل مشاهده است، ادامه داد: در طول تاریخ با تاثیر از شرایط روزگار و دنیای متجدد، مشکلاتی در بخش‌های فرهنگی به وجود آمده است.

ذاکراصفهانی با بیان اینکه زندگی ابتدایی انسان‌ها یک زندگی بی‌آلایش و کاملاً انسانی در دل طبیعت بوده است، تاکید کرد: با توجه به این موضوع در مقاطعی از تاریخ، ایجاد بروکراسی جدیدی برای ارائه یک زندگی بهتر مشاهده شده و تلاش‌هایی در طول 400 سال اخیر در مغرب زمین در راستای این موضوع انجام شده است.

استاندار اصفهان همچنین گفت: مدل بوروکراسی جدید تمام جامعه و انسان‌ها را زیر سلطه خود برده و این مدل از روی عقل ناقص و مستقل بشری درست شده است.

وی به نتایج حاصل از این مدل در جامعه اشاره کرد و افزود: این مدل در طول تاریخ تکنولوژی و دستاوردهای فراوانی برای جامعه و انسان‌ها به ارمغان آورده است.