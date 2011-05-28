کمبود نیروی انسانی جدی ترین معضل امور مالیاتی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، محمدرضا نوری صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و فعلی اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران طی سخنانی خاطرنشان کرد: جابجاییها در نظام مدیریتی امری طبیعی است که در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم انجام می گیرد.



رشد امور اقتصادی در شهرستانهای تهران



این مسئول، شرق استان تهران را دارای ظرفیتهای بالقوه اقتصادی خواند و افزود: طی سالهای اخیر فعالیتهای اقتصادی ازمحدوده تهران بزرگ به حواشی و شهرستانهای این استان انتقال یافته و به طبع آن امور مالیاتی این نواحی نیز طی سالیان اخیر با رشد مناسبی همراه بوده است.



وی ادامه داد: اما برغم وجود این ظرفیت بالقوه، ساز و کارهای لازم پیرامون بهره برداری حداکثری از امور مالیاتی وجود نداشته و ارائه آمارهای رشد سالیان اخیر نشان دهنده تلاشهای شبانه روزی مسئولان ادارات یاد شده در نقاط مختلف استان تهران با وجود کمبودهای بسیار است.



رنج امور مالیاتی استان تهران از کمبود نیروی انسانی



نوری با اشاره به کمبودهای مختلف امور مالیاتی استان تهران عنوان کرد: یکی از جدی ترین معضلات امور مالیاتی استان تهران که ملموستر از دیگر کاستیهای این نهاد قلمداد می شود عدم تناسب در رشد سطح خدمات و امکانات مورد نیاز است.



مدیرکل امور مالیاتی استان تهران با قیاسی بین نیروهای خدماتی این بخش در ایران و دیگر کشورهای جهان خاطرنشان کرد: نیروهای خدماتی در بخشهای مالیاتی کشوری مانند آلمان با برخورداری از سامانه های روز دنیا 70 هزار نفر و امور مذکور در کشور گسترده و پهناوری همچون ایران تنها با 17 هزار نفر صورت می گیرد از این رو کمبود بودجه و به طبع آن کمبود نیروی انسانی از جمله معضلات بزرگ امور مالیاتی کشور و استان تهران محسوب می شود.



این مسئول بیان داشت: بعنوان مثال خدمات مالیاتی شهرستانی مانند رباط کریم با جمعیت برابر با کل استان تهران و وجود شهرکهای صنعتی بزرگ تنها با 20 نیروی انسانی صورت می گیرد.



اجرای طرح یکپارچگی مالیاتی



وی از اجرای طرح یکپارچگی مالیاتی در استان تهران خبر داد و افزود: اجرای طرح یکپارچگی امور مالیاتی در مناطق مختلف استان تهران خدمتی به ادارات سطح این استان محسوب می شود که در سال جاری مقدمات اجرای آن فراهم خواهد شد.



تسهیلات پرداخت مالیات برای مشاغل خودرویی



محمدرضا نوری پیرامون ارائه خدمات به مشاغل خودرویی نیز عنوان کرد: به جهت ارائه خدمات مناسب به مشاغل خودرویی سطح استان تهران و طی هماهنگیهای بعمل آمده با اتحادیه های مربوطه از این پس الزامی برای صاحبان اینگونه مشاغل جهت حضور در ادارات مالیات و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی وجود ندارد.



مدیرکل امور مالیاتی استان تهران ادامه داد: بلکه این 200 هزار نفر می توانند با مراجعه به مراکز پیشخوان دولت در دفاتر پستی به تکمیل اظهارنامه و حتی پرداخت مالیات خود مبادرت ورزند که طرح مذکور از هفته آینده در تمامی نقاط استان تهران قابل اجرا خواهد بود.