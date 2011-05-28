3800 تبعه خارجی در خراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی نژاد، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: اتباع افغانی غیرقانونی برای تعیین تاریخ و محل مراجعه به منظور تعیین تکلیف از تاریخ 3 خرداد لغایت 15 تیر ماه به سایت اینترنتی اختصاصی طرح به نشانی afghan.moi.ir مراجعه کنند.

موسوی نژاد افزود: افراد دارنده کد رهگیری می توانند با مراجعه به کافی نت ها نوبت مراجعه به سایت اداره اتباع جهت تعیین تکلیف مراجعه کنند.

وی ادامه داد: همزمان با کل کشور در خراسان جنوبی نیز از تاریخ 16 خرداد سال جاری طرح آمایش هفت اجرا می شود و حضور تمام اتباع افغانی ذکور بالای 18 سال در شعبه طرح آمایش الزامی است.

وی افزود: مدارک واریزی هزینه های شهری، واریزی خدمات آمایش و واریزی هزینه های خزانه دولت الزامی مدارک مورد نیاز برای شرکت در طرح آمایش است.

وی با بیان اینکه به روز شدن اطلاعات اتباع خارجه مهمترین مزیت اجرای طرح آمایش است، افزود: در این طرح تمام افراد ذکور بالای 18 سال دارای پروانه کار برای اشتغال قانونی می شوند.

خراسان جنوبی پائین ترین آمار اتباع خارجه در کشور را دارد

رئیس دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: پایین ترین آمار اتباع خارجه متعلق به خراسان جنوبی است زیرا زمینه اشتغال در این استان کم است.

وی از تحصیل هزار و 65 دانش آموز افغانی اعم از مجاز و غیرمجاز در مدارس این استان خبر داد و گفت: 765 دانش آموز افغانی در مقاطع مختلف در مدارس دولتی مجاز و 120 نفر در نهضت سواد آموزی و مابقی در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان داشت: علیرغم اینکه از گذشته شوراهای اسلامی و کمیسیون بانوان اطلاع رسانی لازم در خصوص ازدواج فرزندان ایرانی با اتباع خارجه داشته اند متاسفانه هنوز این موارد مشاهده می شود.

موسوی نژاد با بیان اینکه ازدواج با اتباع خارجه تنها با داشتن مجوز امکان پذیر است، افزود: ازدواج با اتباع خارجه مشکلات و عوارض بسیاری دارد زیرا فرزندانشان غیر هویت است.

ثبت 60 ازداواج اتباع خارجی با ایرانی در استان

وی تاکید کرد: ازدواج با زنان ایرانی به هیچ عنوان دلیلی بر اقامت و صدور شناسنامه برای مرد افغانی نمی شود.

رئیس دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 81 مورد ازدواج از کل استان با اتباع خارجه گزارش شده است، افزود: 60 مورد ثبت ازدواج رسمی شده و مابقی مشکلات اداری داشتند و ثبت نشده است.

وی بیان کرد: در کشور سه اردوگاه ویژه در استان های کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است و اتباعی که برای بار دوم دستگیر می شوند به این اردوگاه ها انتقال داده می شوند.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه تمام اتباع خارجه برای رهن و اجاره خانه باید مجوز از استانداری دریافت کنند، یادآور شد: بنگاه هایی که بدون مجوز اقدام به انعقاد قرارداد کنند مجرم محسوب و جریمه می شوند.