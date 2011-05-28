تشرف بانوی مسیحی به دین اسلام در آستان امامزاده حسن کرج

به گزارش خبرنگار مهر، خانم الگا لاگوتینا تبعه کشور روسیه در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) به دین مبین اسلام و مذهب تشیع مشرف شد و شهادتین را به زبان جاری ساخت.

این بانوی تازه مسلمان تازه مسلمان شده بعد از تشرف به دین اسلام نام زیبای زهرا را برای خود اختیار کرد.

این مراسم در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد مدیر حوزه های علمیه استان البرز دقایقی در خصوص اسلام، تشیع و احکام الهی آن صحبت کرد که یک مترجم این صحبتها را به زبان روسی ترجمه می کرد.

خانم زهرا لاگوتینا که در هنگام ادای جملات شهادتین اشک می ریخت، گفت: امروز بهترین روز زندگی من است چون با دین اسلام و ائمه معصومین آشنا شده و از ایشان پیروی خواهم کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در این مراسم گفت: از جمله اموری که باعث تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی می شود همین امور است و ما باید برنامه های مهم فرهنگی مذهبی و اجتماعی شهر را در امامزادگان برگزار کنیم.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی افزود: اسلام دین همه خوبیها و مهربانیها و پیامبر اکرم (ص) منشاء تمام خیرات و برکات هستند، لذا در صورت آشنایی تمام مردم دنیا با دین اسلام آنها به این دین تمایل پیدا خواهند کرد.

بعد از پایان مراسم و اعطای هدایا توسط برخی از بانوان به خانم زهرا لاگوتینا، زائران آستان امامزاده حسن به این بانو تبریک گفتند.