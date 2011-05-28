فراخوان بازیگری نمایش "ویتسک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تمرینات نمایش "ویتسک" از اول تیرماه آغاز شود تا نمایش برای اجرا در مهرماه سال جاری آماده شود. در فراخوان انتخاب بازیگر این نمایش آمده است:



برای شناسایی بازیگران منطبق با نقش‌های مرد نمایشنامه "ویتسک" از کسانی که مایلند توانایی خود را در اجرای این نمایشنامه محک بزنند دعوت می‌شود در روز سه‌شنبه 17 خردادماه رأس ساعت 12 در تالار مولوی حضور یابند.



"ویتسک" داستان یک انسان تنها است که اسیر تقدیر یک جامعه بسته می‌شود و به عنوان یکی از مطرح‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات دراماتیک جهان شناخته می‌شود. ناصر حسینی‌مهر سال 89 نمایش "هملت ماشین" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتری مواجه شد.



