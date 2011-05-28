خودروهای سواری عامل وقوع 53 درصد تصادفات هستند

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سواری ها با 53.4 درصد، وانت بارها با 20 درصد، موتورسیکلت ها با 13.4 درصد و کامیون با 6.7 درصد مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز در استان طی هفته گذشته بوده اند.

وی از بروز 20 فقره تصادف در این مدت خبر داد و بیان داشت: دو فقره تصادف فوتی، 13 فقره تصادف جرحی و پنج فقره تصادف خسارتی نتایج تصادفات هفته گذشته استان بوده است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه 66.6 درصد تصادفات با واژگونی خودرو همراه بوده است، افزود: تصادفات هفته گذشته سبب فوت دو نفر و مجروح شدن 17 نفر شده است.

66 درصد تصادفات استان در محورهای فرعی و روستایی رخ داد

به گفته وی 33.4 درصد تصادفات در محورهای اصلی و 66.6 درصد در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

فرمانده پلیس ‌راه خراسان جنوبی به تشریح عمده علل تصادفات پرداخت و بیان داشت: عدم توجه کافی به جلو با 26.7 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 53.4 درصد از مهمترین علل تصادفات هفته گذشته بوده است.

سرهنگ امینی تصریح کرد: قدرت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع تخلف در قوانین جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت جدی لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: مهمترین بخش این قانون اختصاص نمره منفی به رانندگان متخلف است که در صورت بی ‌توجهی متخلفان منتج به ابطال گواهینامه آنها خواهد شد.

فرمانده پلیس ‌راه خراسان جنوبی ادامه داد: راننده ‌ای که مرتکب هر یک از 20 مورد تخلف دارای نمره منفی شود چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی بوده گواهینامه‌ او به مدت سه ماه ضبط و بعد از آن با پرداخت 40 هزار تومان جریمه نقدی به وی برگردانده می شود.

سرهنگ امینی افزود: جریمه استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی و روانگردان 200 هزار تومان است و گواهینامه فرد خاطی به مدت شش ماه توقیف و فرد به دادگاه معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: وقوع همزمان چند تخلف حادثه ساز غیر از جریمه و نمره منفی، موجب توقیف سه روزه خودرو می شود.