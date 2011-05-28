عضویت در فیاپف به صلاح سینمای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما و نایب رئیس فیاپف، با حضور محسن هاشمی مشاور مدیرعامل و تعدادی از خبرنگاران امروز شنبه هفتم خردادماه در خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست محسن هاشمی مشاور مدیر عامل خانه سینما گفت: فیاپف تنها سازمان تولید کننده فیلم و تولیدات تلویزیونی با قلمرو جهانی است. اعضای فیاف از 25 سازمان تولید کننده و از 22 کشور جهان در پنج قاره تشکیل شده است.

وی افزود: این فدراسیون به عنوان نماینده پیگیر منافع اقتصادی، قانونی و مقرراتی است که سینما و صنایع تولید تلویزیونی در چهار قاره به طور مشترک دارند. این سازمان حامی تولید کنندگان، به تدوین و روشمند کردن راهبردها و هماهنگ کردن سیاست های اعمالی در مناطق عضو کمک می کند.

هاشمی در ادامه بیان کرد: کپی رایت و قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، اجرای قوانین و حقوق مالکیت معنوی مبارزه با سرقت و گسترش فناوری های دیجیتال و تاثیر آن در زنجیره ارزشی مواد سمعی، بصری – فرآیند استانداردسازی فناوری و مقررات رسانه‌ها از جمله فعالیت‌های فدراسیون جهانی فیاپف است.

وی ادامه داد: فیاپف یکی از زبده‌ترین تنظیم کنندگان جشنواره‌های بین‌المللی فیلم و حراست از حقوق مالکانه است. مقررات فیاپف در عرصه جشنواره بین‌‌المللی فیلم قراردادی اعتمادی است بین کسب و کار و تجارت فیلم و جشنواره‌هایی که قدر و منزلت و تاثیر اقتصادی‌شان به آن بستگی دارد.

هاشمی در ادامه افزود: فیاپف عضو ناظر سازمان حمایت از حقوق مالکیت معنوی از مجموعه سازمان‌های یونسکو است که حضور فعالش باعث پیگیری حقوق فیلمسازان در رسانه‌های جدید شده است. اقتدار این فدراسیون از مجمع عمومی آن که سالانه دو بار در ماه می و دسامبر برگزار می‌شود نشات می گیرد. اعضای مجمع عمومی از مجموعه اشخاص حقوقی که عضو هستند، تشکیل می‌شوند. این اعضا عبارتند از رئیس این فدراسیون و چهار نایب رئیس که توسط مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می‌شوند.

محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما و نایب رئیس فیاپف در ادامه عنوان کرد: اگر سایه سنگین سیاست در حوزه سینما خودش را پهن نکرده بود و در دوره دیگری زندگی می‌کردیم عضویت نه تنها ارزش بلکه برای اخذ چنین کرسی‌‌ای می‌توانست به یک جشن بزرگی برای خانواده سینمای ایران تبدیل شود اما چه کنیم که در چنین موقعیتی به سر می بریم و موضع‌های دیگری اولویت پیدا کرده است.

وی افزود: زمانی که سینمای ایران جنبه بین المللی پیدا کرد یکی از آرزوهایش عضویت در فیاپف بود اما آن زمان چون امکاناتش را نداشتیم و جشنواره فجر هم نمی توانست امکانات بین المللی داشته باشد همچنین بحث کپی رایت نیز در کشورمان وجود نداشت در نتیجه نمی‌توانستیم در این فدراسیون جهانی عضویت پیدا کنیم. اما ما توانستیم عضو بشویم و چنین مشکلاتی را برای آنها جا بیاندازیم.

عسگرپور ادامه داد: جشنواره های بین‌المللی در سال‌های جاری در فدراسیون فیاپف ثبت نام می کنند و حق عضوت خود را پرداخت می‌کنند. این فدراسیون در جشنواره بین‌المللی برلین و کن مجمع عمومی خود را شکل می‌دهد که به نوعی این گردهمایی سالیانه است. اما بخش اجرایی آن در طول سال پیگیری خودشان را ادامه می‌دهند. در آخرین مجمع عمومی این انتخاب خوب برای سینمای ایران شکل گرفت و کرسی خوب و محکمی برایمان ایجاد شد. ما با فاصله‌ای با دنیا در حرکت هستیم باید به این بخش توجه کنیم.

وی افزود: همان طور که می دانید در بخش تولید، عرضه، پخش بین‌المللی و .... ما خلل‌های زیادی داریم که به آیین‌نامه های اجرایی برمی‌گردد و در اصل این آیین‌نامه‌ها روشن و شفاف نیست. شفاف سازی در این امر در بالاترین رتبه قرار دارد باید امیدوار باشیم از این ابزار که در اختیار داریم استفاده کنیم تا بتوانیم به جهانی شدن برسیم.

مدیرعامل خانه سینما در ادامه بیان کرد: عضویت در فیاپف با توجه به کرسی که در اختیار داریم می تواند پل ارتباطی باشد که ما را به اهدافمان برساند. وقتی وارد فضای بین المللی می‌شویم تازه متوجه تفاوت‌ها می شویم. فیاپف با بعضی از نهادهای بین‌المللی رسمی چون رسانه‌های ویدئویی بین‌المللی که نهادی بسیار معتبر است در ارتباط است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از محصولات بین المللی فیاپف ایسان است که ما خوشبختانه توانستیم مدتی پیش این بخش را در ایران فعال کنیم. همان طور که می دانید به دلیل مشکلات مالی این موضوع را معلق نگه داشتیم اما خوشبختانه در حال حاضر این بخش را فعال می‌کنیم.

عسگرپور افزود: نشان ایسان یک شماره مشخص آثار دیداری- شنیداری است که آثار توسط آن صاحب یک شماره شناسه مشخص می‌شوند که امکان پیگیری برای سرقت را برای ما مشخص می کند. به خاطر نداشتن کپی رایت آثار ما بدون مجوز در شبکه‌های ماهواره‌ای نمایش داده می‌شوند به هر حال یکی از راه‌های برخورد با این موضع پیوستن به کپی رایت است. یکی دیگر داشتن این شناسه است. ما در حال حاضر می‌توانیم در رکورد جهانی دارای این شناسه باشیم این یکی از محصولات فیاپف است که ما حدود سه سال پیش آن را پیگیری کردیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حق عضویت عنوان کرد: دوره‌ای در سال‌های قبل دو تا سه سال حق عضویت برای فیاپف پرداخته شده است. اما این جریان به طور کلی به دلایلی قطع شد امسال توانستیم این موضوع را پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم.

عسگرپور در ادامه توضیح داد: خانه سینما درخواست عضویت خود را به فیاپف پنج سال پیش داده است حتی یک سال هم حق عضویت را پرداخت کرده اما خیلی موضوع جدی نبوده است. دوره قبلی هیئت مدیره پیگیر این مسئله شد. در دوره ما دعوتنامه‌ای از فیاپف برای ما ارسال شد و بررسی کردیم و به شدت احساس کردیم عضویت در آن صلاح ایران است.

مدیرعامل خانه سینما افزود: ما در مجمع عمومی فیاپف سالانه شرکت می‌کردیم. من یا نماینده‌هایی از خانه سینما در این مجمع حضوری فعال داشتیم و همچنین تجارب خود را مطرح می‌کردیم .عمده کشورهایی که در فیاپف عضو هستند عضو قانون کپی رایت نیز می‌باشند اما همان طور که می‌دانیم در کشور آنها نیز پدیده سرقت آثار وجود دارد. جالب است بدانید ما این موضوع را مطرح کردیم که با اینکه ما عضو کپی رایت نیستیم اما سه سال پیش قیمت دی‌وی‌دی فیلمها را به شدت پایین آوردیم تا مردم به جای خرید آثار به صورت کاذب به بازار روی بیاورند در نتیجه تیراژ را بالا بردیم. این موضوع برای آنها نیز جالب بود و قرار شد چندین کشور آن را بررسی کنند.

وی در ادامه بیان کرد: به هر حال در بحث‌ها و مشارکت‌ها مبالغ معوقه‌های سال‌های قبل پرداخت شد. سینمای ایران قدرت و جذابیت خاص خود را در جهان دارد به همین دلیل آنها نیز مایل بودند سینمای ایران کرسی جدی داشته باشد ما نیز کاندیدا شدیم. مقر دائمی این فدراسیون در پاریس است. کشورهایی از آمریکا و چین نایب رئیسان این فدراسیون هستند. رئیس آن نیز یک آرژانتینی به اسم اسکاللا است.

عسگرپور در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با اختلاف خانه سینما با معاونت سینمایی عنوان کرد:‌ اگر آنها عنوان می‌کنند که اساسنامه ما مشکل دارد و باید توسط معاونت سینمایی دوباره تدوین شود پس یک اختلاف یک طرفه است. این گونه به نظر می‌رسد که اختلاف شخصی نیست و سازمانی است. اگر که آنچه باقی می ماند داوری سیستماتیک است که همان قوه قضائیه است. این موضع در هر مرحله‌ای است باید در قوه قضائیه مطرح شود اما با چندین وکیل صحبت کردیم قوانین را مورد بررسی قرار دادیم. اگر آنها مطمئن بودند که فعالیت خانه سینما مشکل قانونی دارد زودتر از اینها جلوی فعالیت ما را می گرفتند.