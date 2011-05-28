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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

پنجمین همایش زائران عمره استان البرز برگزار می شود

پنجمین همایش زائران عمره استان البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: پنجمین همایش زائران عمره استان البرز با همکاری حج و زیارت این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حج و زیارت استان البرز با اعلام خبر فوق افزود: در پنجمین همایش عمومی آموزشی زائران عمره استان البرز شامل اعزامهای 25 خردادماه سال جاری تا سوم مردادماه سال جاری برگزار می شود.

سیدمرتضی حسینی ادامه داد: این همایش با هدف ارتفای سطح اطلاعات زائران در زمینه مسائل مربوط به عمره در محل ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همچنین این همایش در راستای آموزش عملی مناسک نمادین عمره مفرده برگزارمی شود.

حسینی افزود: این همایش فقط برای فقط برای زائرین  خردادماه سال جاری تا سوم مردادماه سال جاری است و در خصوص همایشهای مربوط به اعزامهای بعدی نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: سایت اطلاع رسانی حج و زیارت ما به آدرس karajhaj.ir  در زمینه اطلاع رسانی فعالیت می کند.

این مسئول اضافه کرد: لیست مدیران حج تمتع سال 90 استان البرز در این سایت موجود است ضمن اینکه اطلاعات مربوطه دیگری نیز در این سایت وجود دارد.

وی افزود: نام دفاتر وشرکتهای خدمات زیارتی استان البرز از دیگر مواردی است که در راستای امر اطلاع رسانی در این سایت قرار داده شده است.

کد مطلب 1322437

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