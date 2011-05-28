ناهماهنگی برنامه ها و اقدامات موجب عدم توسعه یافتگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر نوریان اظهار داشت: حضور افراد مختلف در پستها و سمتهای مدیریت ادارات در زمانی کوتاه و اختلاف سلیقه های موجود بین آنان، منجر به متوقف شدن برنامه های توسعه می شود و بسیاری از طرح ها و اقدامات مهم برنامه ریزی شده اجرایی نمی شود.

نوریان اظهار داشت: جابجایی نخبگان ادارت و ایجاد جو متلاطم در سازمان همزمان با خروج آنان، از دیگر مواردی است که توسعه این استان را تحت تاثیر قرار داده است.

شهردار شهرکرد تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به وجود پتانسیلهای بالای چهارمحال و بختیاری در موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی وجود برنامه های راهبردی و استراتژیک چند ساله به منظور تدوین اهداف هر سازمان از مدیران آن ضروری است.

وی به برنامه های جامع و تفصیلی شهرداری شهرکرد اشاره کرد و افزود: شهرداری شهرکرد نیز مانند سازمان و ارگانهای دیگر بر خلاف برنامه های جامع و تفضیلی که غیر قابل انعطاف هستند نیازمند استفاده از برنامه های بلندمدت و انعطاف پذیر است.

نوریان با بیان اینکه سند چشم انداز 20 ساله شهرکرد در دست تدوین است، اظهار داشت: این اقدام تا حد زیادی از اتلاف منابع جلوگیری می کند و با شناسایی خلاء ها و مشکلات، به آسیب شناسی جدی و همه جانبه توسعه شهر می پردازد.