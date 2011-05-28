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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

چهار قاچاقچی مواد مخدر در یاسوج اعدام شدند

چهار قاچاقچی مواد مخدر در یاسوج اعدام شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: چهار قاچاقچی مواد مخدر در یاسوج به دار مجازات آویخته شدند.

حجت الاسلام سید محمود موسوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد متهم به نگهداری و حمل بیش از یک تن و 255 کیلوگرم تریاک به مقصد تهران بودند که بعد ازدستگیری و انجام مراحل قانونی به اعدام محکوم شدند.

وی بیان کرد: حکم صادره پس از تایید دادستانی کل کشور صبح روز پنجشنبه گذشته در زندان مرکزی یاسوج اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به سابقه دار بودن این افراد گفت: این افراد در سابقه اول 879 کیلوگرم و در سابقه دوم و در حالی که در مرخصی زندان به سر می بردند، 376 کیلوگرم مواد مخدر از آنها کشف و ضبط شد.

موسوی پور اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با تشدید فعالیتهای خود محورهای ارتباطی استان را برای قاچاق مواد مخدر نا امن کرده است.

کد مطلب 1322443

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