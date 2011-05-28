فعالیتهای فرهنگی در ندامتگاه های استان البرز گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عاطفه فیروزرنجبر پیش از ظهر شنبه در نشست با مسئولان و مددجویان ندامتگاه فردیس کرج افزود: باید زمینه ای فراهم شود تا نهادهای فرهنگی برنامه های خود را در ندامتگاههای استان البرز گسترش دهند و تلاشها در این خصوص افزایش یابد.

وی ادامه داد: بهره گیری از برنامه های مذهبی برگرفته از آثار معنوی و سیره ائمه اطهار (ع )، تاثیرات مطلوبی درراستای ارتقای فکری مددجویان دارد و این امر بسیار مهم است.

این مسئول اضافه کر: باید توجه داشته باشیم که زندانیان به فعالیتهای فرهنگی نیاز فراوانی دارند ضمن اینکه باید بستر و زمینه بازگشت شرفتمندانه آنها به جامعه فراهم شود.

مدیرکل امور بانوان در بند زندانیان زن ندامتگاه فردیس حاضر شد

مدیرکل امور بانوان استانداری البرز طی این نشست با حضور در بند زندانیان زن ندامتگاه فردیس به مشکلات آنها رسیدگی کرد.

مدیر ندامتگاه فردیس کرج نیز در این نشست گفت: در فضای زندان بستر مناسبی برای ملاقات زندانیان زن با خانواده هایشان فراهم شده که این امر بسیار مطلوب است.

مهدی حاج کربلایی ادامه داد: زندانیان زن استان البرز در ندامتگاه فردیس نگهداری می شوند ضمن اینکه به تازگی نیز تعدادی از آنها به ندامتگاه شهرری منتقل شده اند.

وی همچنین گزارشی از فعالیتهای این ندامتگاه ارائه کرد و خواستارحمایت بیشتر مسئولان استانی ذیربط از این بخش شد.