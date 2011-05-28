اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی مدیران مدارس فوتبال و فوتسال استان قم به همت واحد جوانان و توسعه هیئت فوتبال استان قم و با حضور بیست نفر از مدیران مدارس فوتبال و فوتسال استان در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی برگزار گردید.



در این گردهمایی ابتدا مهدی رضائی‌نژاد مسئول واحد جوانان و توسعه هیئت فوتبال و سپس محسن رمضان بیگی رئیس هیئت فوتبال استان قم به مباحث کلی و انتظارات هیئت فوتبال از مدارس اشاره داشتند.



در ادامه این گردهمایی حسن عابدی معاون تعزیرات استان با اشاره به مسائل حقوقی در رابطه با مجوز، صلاحیت مربیان، اعلام نرخ نامه‌ها، بیمه ورزشی، فضا‌ها و امکانات و عدم تبلیغات خلاف واقع اشاره کرد.



قدرت الله باقری مسئول واحد آموزش هیئت فوتبال استان قم نیز با بیان مسائل و امکانات فنی از مدیران مدارس فوتبال رعایت طرح درس آموزشی و استفاده از مربیان با دانش و گذراندن کلاس‌های توجیهی قبل از شروع فعالیت مدارس را خواستار شد.



حضور داوران قمی در مسابقات فستیوال فوتبال آسیا



فستیوال زیر ۱۳ سال فوتبال آسیا با حضور ۱۰ کشور و قضاوت داوران قمی، به میزبانی استان یزد برگزار شد.



فستیوال زیر ۱۳ سال فوتبال آسیا به مدت هفت روز به میزبانی هیئت فوتبال استان استان یزد و با حضور تیم‌هایی از کشورهای پاکستان، هند، بوتان، سریلانکا، مالدیو، نپال، افغانستان، بنگلادش، ایران و منتخب یزد، با قضاوت داوران بومی و از جمله دو داور از استان قم یعنی سعید باهنر و محمدعلی پورمتقی به همراه شش داور دیگر از داوران فوتبال کشورمان برگزار شد.



تدریس مربی قمی در دوره پیشرفته مربیگری طناب کشی کشور



مربی تحصیل کرده قمی تدریس در دوره مربیگری طناب کشی را با موفقیت به پایان رساند.



عباس چیانه نخستین مربی طناب کشی در کشور است که دارای مدرک درجه یک مربیگری این رشته است و به عنوان مدرس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشورمان در نخستین دوره مربیگری رشته طناب کشی حضور یافت و این دوره را با عملکردی موفق پشت سر گذاشت.



عباس چیانه نخستین مربی قمی دارای مدرک مربیگری طناب کشی، سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان و در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا به عنوان سرمربی تیم ملی مردان کشورمان توانست مقام‌های سوم و پنجم آسیا را کسب کند.