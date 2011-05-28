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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

635 متکدی در کرمان جمع آوری شد

635 متکدی در کرمان جمع آوری شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: 635 متکدی در استان کرمان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمان، بهنام سعیدی گفت: با اجرای طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته شروع شده است 635 نفر متکدی از سطح شهر جمع آوری شده اند.

سعیدی گفت: از این تعداد 509 نفر مرد و 126 نفر زن هستند.

وی  با اشاره به اینکه دستگاه های زیادی در طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان همکاری می کنند اظهار داشت: شهرداری کرمان، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی( ره)، اداره کار و امور اجتماعی و اداره کل امور اتباع به طور مستقیم در اجرای این طرح فعالیت می کنند.

این مسئول ضمن اشاره به نقش مردم در حذف تکدی گری گفت: این پدیده  در جامعه امروز به یک معضل تبدیل شده که برای خذف آن نیاز به همکاری مردم داریم.

وی افزود: مردم باید همکاری لازم را در راستای جمع آوری متکدیان با دستگاههای مختلف در کرمان داشته باشند.

کد مطلب 1322450

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