635 متکدی در کرمان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمان، بهنام سعیدی گفت: با اجرای طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته شروع شده است 635 نفر متکدی از سطح شهر جمع آوری شده اند.

سعیدی گفت: از این تعداد 509 نفر مرد و 126 نفر زن هستند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های زیادی در طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان همکاری می کنند اظهار داشت: شهرداری کرمان، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی( ره)، اداره کار و امور اجتماعی و اداره کل امور اتباع به طور مستقیم در اجرای این طرح فعالیت می کنند.

این مسئول ضمن اشاره به نقش مردم در حذف تکدی گری گفت: این پدیده در جامعه امروز به یک معضل تبدیل شده که برای خذف آن نیاز به همکاری مردم داریم.

وی افزود: مردم باید همکاری لازم را در راستای جمع آوری متکدیان با دستگاههای مختلف در کرمان داشته باشند.