حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اقدام رئیس جمهور مبنی بر پذیرفتن سرپرستی وزارت نفت اظهارداشت: بعد از تفسیر شورای نگهبان ما منتظر معرفی سرپرست برای این وزارتخانه هستیم.

وی گفت: قبل از سال 68 طبق قانون اساسی نخست وزیر می توانست سرپرستی وزارتخانه ها را به عهده بگیرد اما در اصلاح قانون اساسی این ماده قانونی برداشته شد و آنچه جایگزین شد می گوید رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند.

سرپرستی وزارت نفت در شان رئیس جمهور نیست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: چون تصریح نشده که رئیس جمهور نمی تواند سرپرست باشد، رئیس جمهور خود تصمیم گرفت تا سرپرستی را عهده دار شود اما شورای نگهبان تفسیری ارائه کرد که سرپرستی رئیس جمهور را مغایر قانون اعلام کرد، بنابراین انتظار این است رئیس جمهور از این تفسیر تبعیت و هرچه زودتر سرپرست وزارت نفت را معرفی کند.

کاتوزیان تصریح کرد: رئیس جمهور اساسا با حجم کارهای خود نمی تواند سرپرست وزارت نفت با آن همه مسئولیت و وظایف باشد البته در شان رئیس جمهور هم نیست که خود راسا وارد جزئیات کار وزارتخانه از جمله موافقت با سفرها و ماموریت های کاری، مرخصی پرسنل و مدیران و اموری از این دست شود.

نمی توانیم در اوپک شرکت نکنیم

نماینده تهران با بیان اینکه اظهاراتی مبنی بر عدم شرکت ایران در اجلاس اپک مطرح شده است، گفت: نمی توانیم در این اجلاس شرکت نکنیم چون درصورت عدم شرکت، فرصت را برای عراق که رئیس بعدی اپک است فراهم می کنیم تا از شرایط موجود به نفع خود بهره برداری کند.

سئوالات مجلس از وزیر نفت بی پاسخ مانده است

وی ادامه داد: هم اکنون در مجلس تعداد زیادی سئوال از وزیر نفت مطرح است که معاون و قائم مقام وزیر نفت هم نمی تواند برای پاسخگویی به مجلس بیاد حال در صورت ادامه سرپرستی رئیس جمهور باید نسبت به این حجم سئوالات چگونه عمل کنیم؟

کاتوزیان گفت: جالب است که خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این تفسیر شورای نگهبان گفته است، "تفسیر شواری نگهبان عطف به ما سبق نمی شود" به نظرم این غیر حقوقی ترین حرفی است که از یک حقوقدان می توان شنید.

وی ادامه داد: اخبار پراکنده ای می رسد که قرار است فلان مدیر به عنوان سرپرست معرفی شود اما با جود گذشت زمان از تفسیر شورای نگهبان هنوز خبر رسمی منتشر نشده است و به نظر اعلام این اخبار پراکنده هم برای آرام کردن مجلس است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در هر حال ما همچنان منتظریم رئیس جمهور هرچه سریع تر سرپرست وزارت نفت را معرفی کند.