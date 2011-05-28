برترین کمانداران قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی جام آزادسازی خرمشهر در قم به مناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و تولد بنیانگذار انقلاب، با شرکت کمانداران مدعی از سراسر استان قم برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان در رشته ریکرو برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند و امروز نفرات برتر مشخص شدند.



هیئت تیراندازی با کمان استان قم در نخستین رقابت رسمی این رشته در سال جاری در راستای تلاش برای رشد و گسترش این رشته ورزشی با همکاری هیئت تیراندازی با کمان بسیج این استان، پیکارهای تیراندازی جام آزادسازی خرمشهر را برنامه‌ریزی و برگزار کرد و این رقابت‌ها شامگاه جمعه با معرفی افراد برتر در رشته ریکرو به کار خود پایان داد.



تقابل مدعیان قهرمانی در رشته ریکرو



کمانداران شرکت کننده در این دوره از مسابقات قهرمانی جام آزادسازی خرمشهر مردان در شهر مقدس قم، در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی منطقه دورشهر قم در تقابلی جذاب و نزدیک برای کسب مقام های برتر در رشته ریکرو با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رقابت کمانداران شرکت کننده در مسافت 30 متر



این دوره از مسابقات به شکل انفرادی برگزار شد که طی آن کمانداران شرکت کننده در مسافت 30 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت در پایان جدال مدعیان این احمد خوش نژاد بود که توانست بالاتر از سایر شرکت کنندگان در جایگاه نخست قرار بگیرد.



قهرمانی خوش‌نژاد با 327 امتیاز



خوش نژاد در راه کسب عنوان قهرمانی مسابقات تیراندازی با کمان جام آزاد سازی خرمشهر موفق به کسب 327 امتیاز شد تا بالاتر از دیگر رقبای خود در صدر ایستاده و عنوان قهرمانی را به دست بیاورد، ضمن اینکه نفر دوم این رقابت ها سه امتیاز کمتر از وی کسب کرد.



نایب قهرمانی ملی‌پوش تیراندازی با کمان قم



بعد از احمد خوش نژاد قهرمان این مسابقات، سیدحسن موسوی زاده کماندار مطرح استان قم و عضو تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشورمان، توانست با کسب 324 امتیاز عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی جام آزادسازی خرمشهر را به خود اختصاص دهد.



این در حالی است که بعد از خوش نژاد و موسوی زاده، نفر سوم حسن عرب پور بود که با کسب 320 امتیاز جایگاه سوم رده بندی نهایی این دوره از رقابتها را به دست آورد تا بدین ترتیب مسابقات تیراندازی با کمان جام آزاد سازی خرمشهر برترین های خود را بشناسد.