صنایع فرآوری سنگهای تزئینی در آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن آذربایجان غربی در میاندوآب با اشاره به قابلیتهای آذربایجان غربی در بخش سنگهای معدنی بر لزوم ایجاد کارخانه های فرآوری صنایع معدنی بویژه در زمینه سنگهای تزئینی در استان تاکید کرد.

وی بیان کرد: آذربایجان غربی با تولید بیش از 40 درصد از سنگهای تزئینی کشور از نظر معادن سنگ بویژه گرانیت یکی از قطب های کشور به شمار می رود، این امر در حالی است که استان از کمبود کارخانه های فرآوری سنگ معدنی رنج می برد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: نبود کارخانه های فرآوری سنگ بویژه سنگهای تزئینی موجب شده این نوع سنگها که از ارزش افزوده قابل توجهی نیز برخوردارند به صورت خام و به قیمت پایین به سایر استانها جهت فرآوری حمل شده که مسئولان استانی بایستی با برنامه ریزی های منسجم و با استفاده از تسهیلات و حمایت های دولتی به ایجاد کارخانه های فرآوری سنگ های تزئینی اقدام کنند .

ارزش صادرات مواد معدنی از کشور به 11میلیارد دلار رسید

جعفری از افزایش میزان صادرات مواد معدنی از کشور به 11میلیارد دلار طی سال گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه این محصولات شامل کانی، سرامیک، شیشه و سنگ آهن است، ادامه داد: سال گذشته 285 میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور استحصال و تولید شده که نسبت به سال 88، 20 درصد رشد دارد.

وی بیشترین افزایش تولید را مربوط به سیمان با 1.8 درصد عنوان کرد و افزود: هم اکنون از مجموع پنج هزار و 700 معدن کشور، چهار هزار و 600 معدن فعال بوده و بیش از 20 هزار واحد صنعتی در این بخش با اشتغال به کار 573 هزار نفر فعالیت دارند.

جعفری ادامه داد: با توجه به این که ایران جزو 10کشور نخست جهان در امور فعالیتهای استخراج از معادن است توجه به افزایش تولید و نوسازی صنایع معدنی ضرورت دارد.

آذربایجان غربی دارای 299 معدن با بیش از یک میلیارد و 300 هزار تن ذخیره معدنی بوده که از این تعداد 142 معدن مربوط به سنگهای تزئینی است و سالانه بیش از 40 درصد سنگ های تزئینی کشور از این معادن استخراج می شود.