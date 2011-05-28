توانمندی بانوان اردبیلی در امداد و نجات اثبات شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه جعفری اصل پیش از ظهر شنبه در جمع بانوان امدادگر استان اردبیل اظهار داشت: این توانمندیها نشان می‌دهد که ما در عرصه کمکهای انسان دوستانه و عامل‌المنفعه پیشقدم هستیم و سهم خود را به خوبی ایفا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه توانمندیهای بانوان در این عرصه باید روز به روز تقویت شود، اضافه کرد: این در گرو آموزشهای مستمر و حفظ آمادگی زنان در عرصه‌های امداد و نجات و کمک ‌رسانی شایسته امکان پذیر است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به فعالیتهای هلال احمر در تمام عرصه‌ها، این جمعیت را مکان مناسبی برای آموزش و ارتقا سطح آمادگی بانوان عنوان کرد.

وی افزود: امروز زنان ما ثابت کردند که می‌توانند با ارتقا فعالیتهای امدادی دوشادوش مردان فعالیت کنند و سهم به سزایی را در پیشبرد اهداف هلال احمر داشته باشند.

جعفری همچنین با اشاره به برگزاری اولین مانور امداد و نجات بانوان در استان طی هفته گذشته ابراز امیدواری کرد در آینده با برگزاری چنین برنامه‌هایی شاهد حضور موثر زنان در امداد و نجات باشیم.

در این مراسم سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز با موفقیت ارزیابی کردن مانور برگزار شده تسط بانوان، حضور بانوان در انجام عملیات سختی چون راپل، نجات مصدوم از فضاهای بسته، رانندگی وسائط نقلیه سنگین، آواربرداری، اطفای حریق، برپایی اطفای حریق، برپایی چادرهای امدادری و اسکان اضطراری را قابل توجه برشمرد.

بهرام غیبی عنوان کرد: این مانور با هدف توان افزایی امدادی زنان، ارزیابی امکانات، تجهیزات و ارتقا سطح آگاهی آنان برای اولین بار با حضور موفق بانوان امدادگر استان در دو روز گذشته برگزار شد.

وی با تقدیر و قدردانی از حضور زنان امدادگر در چنین برنامه‌هایی برگزاری مانورهای متعدد و کلاسهای آموزشی را از برنامه‌های اولویت‌دار برای زنان امدادگر استان طی سال جاری دانست.

