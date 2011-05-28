جشن خانه دار شدن همه افراد فاقد مسکن در دولت دهم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا رحیمی صبح شنبه در حاشیه افتتاح نمادین یکی از واحدهای مسکن مهر در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: بر اساس پیشرفت واحدهای مسکن مهر استان سمنان، جشن خانه دار شدن همه افراد فاقد مسکن در استان سمنان در سال 91 برگزار می شود.

وی با اشاره به ساخت و ساز سه میلیون و 400 هزار واحد مسکن مهر در کشور اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و 800 هزار واحد در شهرها و یک میلیون و 600 هزار واحد در روستاهای کشور در دست ساخت است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در استان سمنان 47 هزار واحد مسکن مهر در بخش های مسکن شهری، روستایی؛ بافت فرسوده در دست ساخت است.

وی ادامه داد: از ابتدا تاکنون 170 هزار پروانه ساخت در استان سمنان صادر شده و با توجه به طرح مسکن مهر می‌توان گفت که 27 درصد کار ساخت و ساز در این استان در قالب این طرح اجرایی شده است.

به گفته وی، مسکن مهر انقلابی در ساخت و ساز و معیشت مردم در کشور ایجاد کرده است و طرح عظیم دولت احمدی‌نژاد برای رفع نیازهای مردم است.