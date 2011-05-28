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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

رئیس جمهور سریلانکا:

دست کشورهای بیگانه را از دخالت در امور سریلانکا کوتاه می کنم

دست کشورهای بیگانه را از دخالت در امور سریلانکا کوتاه می کنم

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس جمهور سریلانکا گفت که کشورش نه تنها در برابر فشارهای بین المللی کوتاه نخواهد آمد بلکه دست کشورهای بیگانه و سازمان های خارجی را از دخالت در امور داخلی سریلانکا کوتاه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ ، "مهیندا راجاپاکاسا" که در مراسم دومین سالگرد فروپاشی گروه جدایی طلب ببرهای تامیل بدست نیروهای نظامی سریلانکا سخن می گفت ، افزود: حقوق بشر نمی تواند تنها در قانون اساسی یک کشور گنجانده شود بلکه باید مانند سریلانکا عملا حذف گروه ها و نیروهای تروریستی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت : سریلانکا با حذف ببرهای تامیل و آزاد کردن تامیل ها از چنگال این گروه تروریستی لطف بزرگی به تامیل های کشور کرده است .
 
بر اساس این گزارش مراسم دومین سالگرد فروپاشی ببرهای تامیل که به عنوان روز پیروزی شهرت یافته است، روز جمعه با حضور 9 هزار نیروی نظامی در سریلانکا برگزار شد.
 
سازمان ملل متحد در ماه آوریل سال جاری در گزارشی تحقیق و تفحص درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط ارتش سریلانکا علیه ببرهای تامیل را که منجر به فروپاشی این گروه جدایی طلب و کشته شدن دهها هزار نفر از مردم شد، لازم دانست.
 
بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص سازمان ملل متحد مورد انتقاد شدید مقامات از جمله رئیس جمهور سریلانکا قرار گرفت.
کد مطلب 1322461

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