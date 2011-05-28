نعمت زمان پور نویسنده و کارگردان تئاتر سالهاست که در حوزه دفاع مقدس به فعالیت می پردازد. زمان پور سال گذشته با نمایش"پشت برج" جز برگزیدگان جشنواره سراسری ایثار شده است. وی همچنین به عنوان برگزیده ششمین جشنواره منطقه ای زاگرس معرفی شده است با این وجود این نمایش نتوانسته به عنوان یکی از آثار برگزیده در چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر حضور یابد.

زمان پور دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "پشت برج" برگزیده ششمین جشنواره منطقه ای زاگرس شده است. طبق بند 3 فراخوان این جشنواره نمایش های برگزیده جشنواره زاگرس مستقیما می توانند به چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر راه یابند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در کمال ناباوری وزارت ارشاد خوزستان برای این نمایش دو مرحله بازبینی در نظر گرفت و در نهایت رای به پذیرفته نشدن و رد شدن نمایش داد. سوال من از مسئولان این است که چرا نمایشی که قبلا در یک جشنواره دیگر برگزیده شده و باید مستقیما در این جشنواره حضور یابد باید بازبینی شود. دوره دوازدهم نیز من با نمایش"گلف" در این جشنواره حضور داشتم که جز آثار برگزیده شناخته شد و به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

وی افزود: با توجه به رویه ای که آقای شاه آبادی و مسافر آستانه در حمایت از گروه های جوان شهرستانی پیش گرفته اند من پس از رد شدن نمایش اعتراض خود را از تهران پی گیری کردم. خوشبختانه اعتراض من وارد دانسته شد و از طرف وزارت ارشاد تهران نامه ای به وزارت ارشاد خوزستان مبنی بر پذیرفتن این نمایش در جشنواره ابلاغ شد.

این کارگردان توضیح داد: اما متاسفانه این نامه راه به جایی نبرد و در حالی که دو روز از جشنواره به پایان رسیده است روز گذشته به من اعلام کردند که می توانم در بخش غیر رقابتی جشنواره حضور یابم. در صورتیکه چنین بخشی در جشنواره وجود ندارد. در حالی که امروز آخرین روز جشنواره است به من گفته اند که در بخش خارج از مسابقه شرکت کنم و 200 هزار تومان هم هزینه دریافت کنم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من این اقدام توهین و تحقیر به من و گروه 30 نفری"نفس" است. وظیفه من این است که از ارزش ها دفاع کنم. اما به نظر می رسد که عده ای نمی خواهند جوانانی که دوست دارند در این راه تلاش کنند و کارشان را به بهترین شکل انجام دهند به موفقیتی دست پیدا کنند.

وی گفت: تقاضای من از آقای شاه آبادی این است که به این وضعیت رسیدگی کنند. چون من وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده ام و تنها به خاطر سلیقه و خواست عده ای فرصت حضور و فعالیت را از دست داده ام. چطور نمایشی که مورد تائید هنرمندانی چون اردشیر صالح پور، رحمت امینی، نادر برهانی مرند، اصغر همت و.. بوده است صلاحیت حضور در جشنواره تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر را ندارد.

چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر از 3 تا 8 خرداد در دو شهر آبادان و خرمشهر و در تالارهای ثامن الائمه، اشراق، خلیج فارس، فانوس و مسجد امام موسی بن جعفر (ع) برگزار می شود.

