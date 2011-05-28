درب واحد یک دانشگاه آزاد مسدود شد/ اختلاف نظر با شهرداری درباره عوارض

عامر عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: شهرداری منطقه 2 محاسبه عوارض واحد تهران مرکزی را به جای کاربری آموزشی با کاربری اداری انجام داده است البته واحد تهران مرکزی براساس کمیسیون ماده 100 مطرح کرد که این کاربری اشتباه است و باید براساس کاربری آموزش محاسبه شود.

وی افزود: پس از آن، شهرداری منطقه 2 قول داد که این مشکل را رفع و عوارض را براساس کاربری آموزشی محاسبه می کند اما پیش از آنکه قول خود را عملی و به محاسبات رسیدگی کند از روز چهارشنبه هفته گذشته تا امروز که شنبه است با چیدن بلوک مقابل درب اصلی واحد تهران مرکزی در رفت و آمد استادان و دانشجویان مشکل ایجاد کرده است.

عامری تاکید کرد: هرچند جلوی درب اصلی دانشگاه مسدود شده است اما دانشجویان از درب کوچک کناری دانشگاه رفت و آمد می کنند و به هرحال کلاسها را که نمی توان تعطیل کرد.

مدیرروابط عمومی واحد تهران مرکزی اظهار داشت: دانشگاه آزاد هم اکنون با شهرداری درحال رایزنی است اما هنوزهیچ اقدام مهمی صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: به هر حال هر ساختمانی عوارضی برای خود دارد.