هیدینک به نیمکت چلسی نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیدینک در حال حاضر هدایت تیم فوتبال ترکیه را بر عهده دارد با این حال بازگشت به استمفوردبریج را رد نکرده است. وی که در سال 2009 به عنوان جانشین موقت لوییز فلیپه اسکولاری در چلسی به کار پرداخت، گفته چنانچه یک پیشنهاد جدی از باشگاه لیگ برتری به دست او برسد در خصوص آن فکر خواهد کرد.

هیدینک در این خصوص اظهار داشت: هنوز پیشنهاد جدی به دستم نرسیده است. شما نمی توانید به این گونه شایعات بها بدهید چرا که هیچ چیز مشخص نیست. در حال حاضر توجهم به رقابت های مقدماتی یورو 2012 با تیم ملی ترکیه است و بعد از آن خواهیم دید چه می شود.

بر پایه گزارش ساکرنت، گاس هیدینک در حال حاضر به عنوان مشاور با رومن آبراموویچج، مالک باشگاه چلسی، همکاری می کند.