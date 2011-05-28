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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

35 فوتی و 317 مجروح در حوادث ترافیکی هفته گذشته

35 فوتی و 317 مجروح در حوادث ترافیکی هفته گذشته

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: 35 فوتی و 317 مجروح در 98 مورد حادثه ترافیکی کشور طی هفته گذشته رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام این مرکز در صبح روز 5 خرداد در تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک پراید در لاین شمالی اتوبان قزوین - زنجان ، 5 نفر فوت کرده و 3 نفر پس از اقدامات اولیه و تخصصی فوریتهای پزشکی به بیمارستان تاکستان منتقل شدند.

همچنین در روز 6 خرداد ماه، مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی از برخورد اتوبوس حامل زائرین سوریه با پژو 206 در جاده ماکو - خوی خبرداد که در مجموع منجر به مجروح شدن 52 نفر شد که تمامی این افراد پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان شهدای شوط و قدس ماکو انتقال پیدا کردند.

کد مطلب 1322475

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