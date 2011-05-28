تیم هنرمندان تبریز مقابل منتخب پیشکسوتان بناب به میدان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازی خیریه با مشارکت تربیت بدنی و هیئت فوتبال شهرستان بناب و باشگاه ورزشی هنرمندان تبریز شامگاه جمعه در این شهرستان برگزار شد.

این دیدار که در استادیوم ورزشی شهید بهشتی بناب برگزار شد، با استقبال خوب علاقمندان به فوتبال روبرو شد و عواید بلیط فروشی این دیدار برای حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان بناب اختصاص یافت.

در تیم فوتبال هنرمندان تبریز چهره های هنری همچون کریم فرشاد مدیرعامل باشگاه هنرمندان استان آذربایجان شرقی، محمود سید نژاد، یوسف یوسف پور، محمود کریمی، محمود نصیرپور، میلاد وطن پرست، فرزاد نوعصری، علی اکبر دلجوان، محمود زارع زاده، یونس نهاری، مهدی شیرازی فر، اصغر صفی پور، محمد یاری، بهمن تقی پور، سیاوش رسام، مهدی گلشنی، رحیم کمالی و ... حضور داشتند.

هدایت فنی تیم فوتبال هنرمندان تبریز به عهده یونس باهنر بازیکن سابق تیم ملی، پرسپولیس و باشگاه تراکتورسازی بود که این بازی خیریه در نهایت با نتیجه شش بر چهار به نفع تیم منتخب پیشکسوتان بناب خاتمه یافت.

یونس باهنر سرمربی تیم فوتبال هنرمندان و بازیکن سابق تیم ملی و تبریزی در دقایق پایانی بازی به میدان رفت و یک گل هم به ثمر رساند.

کریم فرشاد مدیرعامل باشگاه هنرمندان تبریز نیز از انجام بازیهای دوستانه خیریه در دیگر شهرستانهای استان و بازیهای خارج از کشور خبر داد و از استقبال خوب مردم بناب از این بازی تشکر کرد.

در آغاز این بازی یک دقیقه سکوت به احترام اسطوره فوتبال ایران ناصر حجازی در ورزشگاه انجام شد.