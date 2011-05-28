رویکرد بودجه کشور حمایت از اشتغال و کارآفرینی است

حسین گروسی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مهمترین مباحثی که سال گذشته و امسال در مجلس شورای اسلامی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت رسیدگی به معضل اشتغال و کارآْفرینی بود.

وی افزود: بر این اساس با توجه به رویکرد مجلس در راستای اشتغال و کارآفرینی، تقویت این حوزه در دستور کار قرار گرفت که در بودجه کشور نیز به آن توجه شد.

این مسئول با اشاره به اینکه در موضوع هدفمندی یارانه ها، 30 درصد از درآمد حاصله به این امر به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اختصاص یافته است، یادآور شد: در حال حاضر در سطح شهرستان شهریار نرخ بیکاری 18.5 درصد است که از میانگین نرخ کشوری نیز فراتر است.

از روند ایجاد اشتغال در سطح شهرستان ناراضیم

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از روند ایجاد اشتغال در سطح شهرستان ناراضیم، تصریح کرد: کاهش این آمار در سطح شهرستان نیازمند وحدت رویه و انسجام مدیریتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: توجه بیش از پیش به حوزه تولید، حمایت از صاحبان صنایع و ایجاد شهرکهای صنعتی از اهم مواردی است که با اتخاذ تدابیر مناسب می تواند گره گشای بسیاری از مسائل این حوزه در سطح شهرستان به شمار رود.

به گفته گروسی سیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است که باید با حمایت دولت و همت مسئولان شهرستان زمینه های آن در سطح شهرستان فراهم شود.