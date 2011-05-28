مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پایانه مرزی رازی خوی افزود: توسعه بازرگانی خارجی و افزایش مبادلات اقتصادی با کشور ترکیه تا سقف 30 میلیارد ریال از جمله اهداف اصلی گشایش این مرز رسمی است.

وی با اشاره به مشکلات اعتباری این پایانه برای اجرای طرح های ساماندهی و نوسازی، اظهار داشت: کمبود اعتبار در این پایانه تا یک هفته دیگر حل شده و امکانات رفاهی لازم برای مسافران فراهم می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از احداث نمازخانه، باسکول و سرویس های بهداشتی در پایانه مرزی رازی تا یک ماه آینده خبر داد.

بابک طالبی گفت: تا کنون برای تجهیز پایانه های مرزی استان سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

فرماندار شهرستان خوی نیز در این جلسه با تقدیر از تلاش های دست اندرکاران اجرای این طرح گفت: هم اکنون تردد خودروهای سواری از مرز رازی برقرار شده و همه روزه از در صبح و بعد از ظهر خودروهای سواری دو طرف از این مرز عبور می کنند.

غلامحسین عماری اظهار داشت: با توافق ترکیه و ایران از شهریور ماه امسال تردد کامیون های ترانزیت نیز از این پایانه صورت خواهد گرفت.

گمرک مرزی رازی در فاصله 75 کیلومتری با شهرستان خوی و در مرز ایران با کشور ترکیه قرار دارد که در سال 1351 به عنوان گمرک مرز ریلی مجاز تعیین و ورود و خروج کالا از طریق آن مرز توسط‌ راه ‌آهن انجام می‌شود؛ به طوری ‌که گمرک مرزی رازی تا سال 1375 زیر نظر گمرکات تبریز اداره می‌شد و پس از آن از گمرکات استان آذربایجان شرقی جدا شد و تحت نظارت گمرک ارومیه، با استقرار گمرک خوی در سال 1379 زیر نظر گمرک خوی و به ‌صورت شبانه‌روزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مرز رازی خوی هفتم بهمن ماه 89 با حضور مسئولان کشوری، استانی و محلی در حد فاصل ایران و ترکیه افتتاح شد.