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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

ازسوی مقامات شهری صورت گرفت/

ممنوعیت سخنرانی وایلدرز در سوئیس

ممنوعیت سخنرانی وایلدرز در سوئیس

مقامات شهر سویا در ایالت "وله" سوئیس سخنرانی سیاستمدار افراط گرای هلندی که متهم به ترویج انزجار از مسلمانان است را ممنوع اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مقامات شهر سویا در ایالت وله سوئیس اظهار داشتند که شخصتیهای جناح راست ممکن است با حضور خود نظم و آرامش جامعه را برهم می زنند.

وایلدرز از سوی "اسکار فریزنژر" نماینده پارلمانی از حزب مردم سوئیس برای سخنرانی دعوت شده بود.

وایلدرز رهبر حزب آزادی هلند است که با راه اندازی ستادهای ضد اسلام حزب خود را به موفقیتهایی رسانده است.

وایلدرز که  برای لفاظی و بیهوده گویی علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان بدنام است، پیشتر خواستار ممنوع شدن کتاب قرآن شده است. همچنین در سال 2008، وایلدرز فیلم مستند 15 دقیقه ای منتشر و طی آن قرآن را به تحریک به خشونت متهم کرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده ای که وی در آن متهم به تحریک به انزجار علیه مسلمانان شده در هلند در جریان است.

وی پیش از این به کانادا سفر کرده و طی سخنرانی خود ضرورت جلوگیری از مهاجرت مسلمانان از کشورهای اسلامی را مورد تأکید قرار داده بود.
 

کد مطلب 1322484

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