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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

سازمان سنجش اعلام کرد:

توزیع کارنامه آزمون زبان GRE از امروز

توزیع کارنامه آزمون زبان GRE از امروز

توزیع کارنامه آزمون GRE) SUBJEC) از امروز 7 خرداد آغاز شده و داوطلبان با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور می توانند کارنامه خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان شرکت کننده در آزمون GRE) SUBJEC) که در تاریخ 20 فروردین ماه 90 برگزار می توانند از امروز شنبه 7 خرداد با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه خود را دریافت کنند.

کارنامه آزمون از روز شنبه 7 خرداد تا روز سه‌شنبه 31 خرداد به جز روزهای پنجشنبه از ساعت 30/8 تا 14 توزیع می شود. داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به سازمان سنجش مراجعه کنند.

داوطلبان می توانند به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان‌های استاد نجات‌اللهی و سپهید قرنی، پلاک 204 سازمان سنجش آموزش کشور سالن مراجعه حضوری مرکز آزمون‌های بین‌المللی مراجعه کرده و کارنامه را دریافت کنند.

کد مطلب 1322486

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