به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد عسگری عنوان کرد: کمیته علمی این سمینار، مقالات برتر را از میان 170 چکیده مقاله و 65 اصل مقاله ارسالی به دبیرخانه انتخاب کرده است.

وی گفت: مقالات برگزیده در نشست‌های تخصصی روزهای نهم و دهم خرداد که توسط هیئت علمی مدیریت می‌شود، ارائه خواهند شد.

عسگری هدف از برگزاری این سمینار را تبیین نقش آموزشی رسانه‌ها در تشریح مسائل شهری خواند و تصریح کرد: این گردهمایی علمی به ما این امکان را می‌دهد تا فرصت‌های رسانه ای کشورمان را در حل مسائل حوزه شهری و شهروندی ارزیابی کنیم.

دکتر هادی خانیکی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکترعلیرضا دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدرضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکترعلی اصغر سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر ناصر فکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر علی اکبر قاضی زاده مدرس دانشگاه و روزنامه نگار، دکتر علی اصغر محکی مدرس دانشگاه و روزنامه نگار و دکتر مهدی منتظرقائم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، اعضای هیئت علمی سمینار «رسانه و آموزش شهروندی» را تشکیل می‌دهند.

سمینار تخصصی «رسانه و آموزش شهروندی» به همت اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و با حضور استادان حوزه علوم اجتماعی و شهرداران و مدیران ارشد شهری و کلان شهرهای کشور روزهای 9 و 10 خردادماه در ایوان شمس واقع در ابتدای بزرگراه کردستان برگزار می‌شود.