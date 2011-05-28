بارندگی در خراسان جنوبی 16 درصد کاهش یافت

رضا برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین بارش از اول مهرماه سال گذشته تا کنون معادل 84 میلیمتر گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه در بلند مدت و شرایط نرمال نیز 35 درصد کاهش داشته است.

برهانی با بیان اینکه در این مدت ایستگاه هواشناسی بیرجند 71 میلیمتر بارندگی را گزارش کرده است، بیان داشت: این میزان بارندگی در مدت مشابه سال قبل 166 میلیمتر و در شرایط نرمال بلند مدت 159 میلیمتر بوده است.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی در سال زراعی جاری در قاین 142، نهبندان 97، خور بیرجند 56، فردوس 77 و بشرویه 60 میلیمتر بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: میزان بارندگی در مدت مشابه سال قبل و دراز مدت به ترتیب در شهرستان قاین 150 و 168، شهرستان نهبندان 38 و 130، خوربیرجند 50 و 92، فردوس 105 و 137 و در بشرویه 89 و 89 میلیمتر بوده است.

برهانی به میزان بارندگی های سال زراعی جاری در ایستگاه های هواشناسی سطح استان اشاره کرد و گفت: در این مدت در سرایان 94، آرین شهر 191، درمیان 104، زهان 156، محمدیه 94، دهسلم 22، درح 37، سربیشه 122، حاجی آباد 103، ارسک 41، فتح آباد فردوس 149، طاهرآباد فردوس 53 و خضری 131 میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

وی میزان بارنگی در مدت مشابه سال قبل را به ترتیب در سرایان 106، آرین شهر 210، درمیان 85، زهان 146، محمدیه 139، دهسلم 32، درح 52، سربیشه 132، حاجی آباد 141، ارسک 85، فتح آباد فردوس 179، طاهرآباد فردوس 107 و خضری 137 میلیمتر برشمرد.