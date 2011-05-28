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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

آستان قدس رضوی برای نوجوانان مالزی کتاب چاپ می کند

آستان قدس رضوی برای نوجوانان مالزی کتاب چاپ می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت: 8 عنوان کتاب با موضوعات دینی و مشاوره ای برای نوجوانان و جوانان در کشور مالزی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمدزاده مقدم ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مؤسسه، با توجه به اهداف بلندمدت، فراملی و منطقه ای فرهنگی و چشم انداز آستان قدس رضوی، با همکاری انتشارات الامین مالزی در این کشور کتاب منتشر خواهد کرد.

وی افزود: انتشارات الامین از جمله انتشارات تخصصی حوزه کودک و نوجوان مالزی به حساب می آید و مدیر این انتشارات پس از آشنایی با کتابهای موسسه جوانان آستان قدس رضوی و علاقه مردم مالزی برای مطالعه این محصولات، اقدام به همکاری در زمینه چاپ کتب در مالزی را کرده است.

محمدزاده بیان کرد: بر این اساس، مجموعه 10 جلدی "مشکلات کودکان"، "تا فصل گل شدن" درباره نیازهای عاطفی کودکان، "با جوانه های زندگی"، "بنگریم چگونه به کودکان ننگریم"، "ستاره های باغ خدا" با موضوع ویژگی های دختر قرآنی و "آیینه ام باش" با موضوع فرهنگ دوستی در جامعه دینی و چند عنوان دیگر با همکاری مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و انتشارات الامین در کشور مالزی منتشر می شود.

این کتاب ها با زبان انگلیسی ترجمه و در مالزی چاپ می شوند.

کد مطلب 1322509

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