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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

صالحی:

موتورسواری و اتومبیلرانی قم به ورزش‌های موفقی تبدیل می‌شوند

موتورسواری و اتومبیلرانی قم به ورزش‌های موفقی تبدیل می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت موتورسواری ‌و اتومبیلرانی استان قم از آینده درخشان موتورسواری و اتومبیلرانی با توجه به وجود استعدادهای بالقوه در این رشته در قم خبر داد.

سیدمهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: رشته‌های موتورسواری‌ و اتومبیلرانی در قم استعدادهای بسیار زیادی دارند که اگر در مسیر صحیح هدایت شوند، این دو رشته حتی می‌تواند قهرمانانی در سطح کشوری و برون‌مرزی معرفی کند.

وی افزود:‌ یکی از مهم‌ترین اقدامات هیئت موتورسواری‌واتومبیلرانی استان قم در دو سال اخیر، ساماندهی به وضعیت علاقه‌مندان بی‌شمار رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی این استان بوده است تا ضمن انجام این کار، از برخی ناهنجاری‌ها نیز جلوگیری شود.

صالحی بیان داشت:‌ راه‌اندازی پیست‌های مخصوص موتورسواری‌ و اتومبیلرانی از جمله مهم‌ترین اقدامات هیئت بوده است که با حمایت‌های بی‌دریغ تربیت‌بدنی استان قم صورت گرفت و این پیست‌ها در مجموعه ورزشی یادگار امام قم در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

راه‌اندازی پیست مجموعه ورزشی یادگار امام قم

وی گفت: پیست راه‌اندازی شده در مجموعه ورزشی یادگار امام قم در هر دو رشته موتورسواری و اتومبیلرانی مدت زیادی است که فعالیت خود را آغاز کرده است و روزهای جمعه هر هفته آماده میزبانی از علاقه‌مندان بی‌شمار این دو رشته ورزشی است.

دبیر هیئت موتورسواری‌واتومبیلرانی قم تصریح کرد:‌ تحقق این مهم سبب شده است، از نابسامانی قبلی در این رشته ورزشی جلوگیری شود و موتوسواران و اتومبیلرانان علاقه‌مند، از این به بعد با داشتن فضا و امکانات استاندارد و لازم زیر نظر هیئت به این رشته ورزشی بپردازند.

صالحی تصریح کرد: هیئت موتورسواری‌واتومبیلرانی استان قم بعد از رکودی طولانی ‌مدت، در دو سه سال اخیر جهش بسیار خوبی به سمت رشد و پیشرفت برداشته است و در این مسیر مسئولان تمامی بخش‌های هیئت با یکدیگر همکاری نزدیک و تنگاتنگ دارند.

استفاده از توان افراد با تجربه در پیشرفت موتورسواری و اتومبیلرانی

وی ابراز داشت: از زمان تحویل گرفتن هیئت موتورسواری‌واتومبیلرانی استان قم بعد از برگزاری مجمع انتخابات در نیمه دوم سال 88، در بخش‌های مختلف هیئت افراد کاردان و با تجربه را به همکاری دعوت کرده ایم تا بتوانیم این رشته ورزشی را در قم احیا کنیم.

کد مطلب 1322510

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