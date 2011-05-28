دیدار سرپرست کمیته امداد کشور با استاندار البرز و امام جمعه کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در قالب سفر یک روزه به استان البرز و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امداد استان با عیسی فرهادی استاندار البرز دیدار و گفتگو کرد.

وی به همراه برخی مدیران ارشد نهاد مقدس کمیته امداد با حضور در دفتر عیسی فرهادی استاندار البرز، علی سالارکیا را به عنوان مدیرکل جدید امداد استان معرفی کرد.

همچنین انواری و فرهادی در خصوص بهبود خدمت رسانی به محرومان دراین استان بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار، فرهادی با تشکر از تلاشهای چشمگیر حسینعلی عروجی در طول دوران خدمت خود در سمت مدیرکل استان از زحمات سالارکیا در طول ماههای تصدی سرپرست امداد استان نیز تقدیر و برای وی در پست جدید آرزوی موفقیت کرد.

به محرومان استان البرز بیش از پیش توجه شود

همچنین فرهادی در این دیدار با اشاره به استان شدن البرز و ایجاد ظرفیتهای جدید ابراز امیدواری کرد به محرومان این استان بیش از پیش توجه شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور طی سفری یک روزه به استان البرز و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امداد استان با حجت الاسلام محسن کازرونی با امام جمعه کرج نیز دیدار و گفتگو کرد.

وی به همراه هیئتی متشکل از مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور در دفتر امام جمعه شهر کرج به معارفه علی سالارکیا بعنوان مدیرکل جدید امداد استان البرز پراخت.

همچنین انواری در خصوص وضعیت محرومان استان البرز با نماینده ولی فقیه در این استان بحث و تبادل نظر کرده است.

حجت الاسلام کازرونی در این دیدار با تقدیر از زحمات کم نظیر حسینعلی عروجی در طول دوران تصدی این مسئولیت برای ایشان از درگاه خداوند پاداشی اخروی و برای سالارکیا نیز توفیقات روز افزون مسئلت کرد.