نمایشگاه نقاشی "نقش زن در جامعه" در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از یزد، این نمایشگاه به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن در موزه قصر آیینه در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه که در آن آثار استاد فاطمه بهجت 40 نفر از هنرآموزان آموزشگاه متین به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا نهم خردادماه جاری در موزه قصر آیینه دایر و آماده پذیرایی از علاقمندان به هنر نقاشی است.

در این نمایشگاه 20 نفر از بانوان نقاش حضوری فعال دارند و علاوه بر آن آثار 20 نفر از کودکان نیز در معرض نمایش قرار گرفته است.

این نقاشی ها در سبکهای مختلف از جمله سوررئال، رئال، مدرن و رنگ و روغن روی بوم ترسیم شده ‌اند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از آثار هنری با موضوع دفاع مقدس به ویژه در هنر نقاشی اعلام آمادگی کرده است.