  1. استانها
  2. یزد
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

نمایشگاه نقاشی "نقش زن در جامعه" در یزد گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی "نقش زن در جامعه" در یزد گشایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی نقش زن در جامعه به همت آموزشگاه نقاشی متین و با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای مقدس در یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر از یزد، این نمایشگاه به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن در موزه قصر آیینه در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه که در آن آثار استاد فاطمه بهجت 40 نفر از هنرآموزان آموزشگاه متین به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا نهم خردادماه جاری در موزه قصر آیینه دایر و آماده پذیرایی از علاقمندان به هنر نقاشی است.

در این نمایشگاه 20 نفر از بانوان نقاش حضوری فعال دارند و علاوه بر آن آثار 20 نفر از کودکان نیز در معرض نمایش قرار گرفته است.

این نقاشی ها در سبکهای مختلف از جمله سوررئال، رئال، مدرن و رنگ و روغن روی بوم ترسیم شده ‌اند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از آثار هنری با موضوع دفاع مقدس به ویژه در هنر نقاشی اعلام آمادگی کرده است.

کد مطلب 1322513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها