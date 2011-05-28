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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

برای گرفتن رضایت شاکیان مالی؛

کمیته انضباطی به 10 باشگاه لیگ برتری هشدار داد

کمیته انضباطی به 10 باشگاه لیگ برتری هشدار داد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تعیین مهلت یک ماهه به 10 باشگاه لیگ برتری از آنها خواست تا نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت رضایت شاکیان خوداقدام کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی با توجه به پایان لیگ دهم از باشگاه های صنعت نفت آبادان، تراکتورسازی تبریز، راه آهن شهرری، استقلال تهران، شاهین بوشهر، پرسپولیس تهران، صنعت مس کرمان، استیل آذین، ملوان بندرانزلی و صبای قم خواست تا ظرف یک ماه آینده نسبت به رضایت شاکیان خود اقدام کنند در غیر این صورت علاوه بر تنبیهات مندرج در آئین نامه انضباطی، از نقل انتقالات باشگاه های فوق در فصل آتی جلوگیری خواهد شد.
 

جریمه نقدی تیم پیکان به دلیل تخلف تماشاگرانش 
به دلیل تخلف تماشاگران تیم پیکان در دیدار با راه آهن شهرری در روز 25 اردیبهشت دیدار دو تیم پیکان قزوین و راه آهن شهرری در حالی مورخ 25 اردیبهشت این باشگاه به مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

جریمه نقدی برای تیم های استقلال تهران و ملوان بندرانزلی
کمیته انضباطی تیم های استقلال تهران و ملوان بندر انزلی را به دلیل 4 دقیقه تاخیر در ورود بازیکنان به زمین مسابقه هر یک را به مبلغ 8 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
  
تذکر به سرمربی تیم فولاد خوزستان
کمیته انضباطی همچنین به دلیل اظهارات مجید جلالی در پایان دیدار با تراکتورسازی مطابق بند 2 ماده 23 آئین نامه انضباطی
به وی تذکر داد.
کد مطلب 1322514

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