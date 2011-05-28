به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار 460 هزار تومان، طرح جدید 448 هزار تومان، نیم سکه 226 هزار تومان، ربع سکه 131 هزار تومان و سکه گرمی 68 هزار تومان اعلام شد.

بانک مرکزی قیمت هر قطعه سکه طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی 451 هزار و 360 تومان، نیم سکه 225 هزار و 680 تومان و ربع سکه را 128 هزار و 440 تومان تعیین کرد که نسبت به روز پنج شنبه تغییری نداشته است.

قیمت سکه طرح جدید در بازار رسمی نسبت به بازار غیر رسمی هنوز بالاتر است، اما قیمت نیم سکه و ربع سکه در بازار رسمی نسبت به بازار غیر رسمی کاهش را نشان می دهد.

برخی از فعالان بازار سکه و طلا عنوان می کنند که اعمال نرخ 4 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منجر به تغییرات قیمتی در بازار سکه شده است.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1536 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار 44 هزار و 390 تومان اعلام شد.

فعالان بازار سیاه ارز هم نرخ فروش هر دلار آزاد را 1190 تا 1195 تومان اعلام کردند، این در حالی است برخی از صرافان با وجود اینکه نرخهای 1162 تا 1167 تومان را برای فروش دلار بر روی تابلوهای خود نصب کرده اند، اما بر روی شیشه صرافی های خود با درج اطلاعیه ای اعلام کرده اند که خرید و فروش ارز نداریم!

در عین حال، هنوز برخی از شعبات بانکها از فروش دلار امتناع می کنند و آن را فقط به مشتریان خاص خود می فروشند، برخی از شعبات نیز با دریافت شماره تلفنی از مشتریان به آنها اعلام می کنند که در صورت دریافت ارز از بانک مرکزی به شما برای خرید دلار اطلاع داده خواهد شد.

برخی از صرافان دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام می کنند، همچنین نرخ فروش هر یورو در بازار آزاد امروز 1695 تومان اعلام شد.